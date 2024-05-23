За попередніми даними, ворожий чиновник отримав від комерсанта будинок і автомобіль.

У Російській Федерації сьогодні, 23 травня, заарештували ще одного високопоставленого офіцера Міністерства оборони - керівника департаменту із забезпечення держзамовлення Володимира Вертелецького підозрюють у шахрайстві.

Про затримання ворожої "шишки" пише The Moscow Times. За даними Z-каналів, Вертелецького відвезли з головної будівлі Міноборони, розташованої в російській столиці на Фрунзенській вулиці. Зазначається, що його підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі - він нібито під час проведення державних тендерів віддавав перевагу своїм знайомим бізнесменам.

Затримання підтверджує "воєнкор" Юрій Котенок: "Вертелецького з Департаменту забезпечення держоборонзамовлення відвезли у "воронці". Як пише один із Z-каналів, військового підозрюють у хабарі в особливо великому розмірі: від комерсанта, який отримав (або хотів отримати) держоборонзамовлення, він отримав винагороду у вигляді автомобіля і будинку, які оформив на родичів.

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Нагадаємо, вранці 23 травня стало відомо, що в Росії затримали начальника Головного управління зв'язку ЗС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна - заступника начальника Генерального штабу Валерія Герасимова. Журналісти дізналися, що у кримінальній справі про ймовірні махінації у генерала відбувся обшук. За даними ТАСС, Шамаріна заарештували у справі про отримання хабаря у 235-му гарнізонному військовому суді. Після чого слідчі звинуватили заарештованого генерала в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Згідно зі статтею 290 КК РФ, генерал-лейтенанту загрожує до 15 років позбавлення волі. Справу розглядає 235 гарнізонний військовий суд.

Зазначалося, що такий високопоставлений російський військовий є не першим, який зазнає кримінального переслідування за останній час. Раніше було затримано й заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова і начальника головного управління кадрів Міноборони генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Обох обвинувачують в отриманні великого хабаря. Кузнєцову інкримінують отримання хабаря 30,5 млн рублів, Іванову - 1,185 млрд руб.

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