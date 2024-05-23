За інформацією росЗМІ, у Вадима Шамаріна перед арештом провели обшук.

У Росії затримали начальника Головного управління зв'язку Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Про це повідомляє російська газета "Коммерсант".

Відомо, що Шамарін також є заступником начальника Генерального штабу Валерія Герасимова. Джерело в правоохоронних органах повідомило виданню, що у кримінальній справі про можливі махінації у генерала відбувся обшук. Внаслідок чого Шамаріна доставили на допит у Головне військове слідче управління СКР (Слідчого комітету Росії).

Водночас ТАСС повідомило, що Шамаріна заарештували у справі про одержання хабаря у 235-му гарнізонному військовому суді. Після чого слідчі звинуватили заарештованого генерала в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

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Зазначається, що такий високопоставлений російський військовий є не першим, який зазнає кримінального переслідування за останній час. Раніше було затримано та заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова та начальника головного управління кадрів Міноборони генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Обоє звинувачуються в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Щодо Юрія Кузнєцова, то йому інкримінують отримання хабаря на суму 30,5 млн рублів. Тимур Іванов обвинувачується в отриманні 1,185 млрд руб.

Крім того, 17 травня у справі про шахрайство було заарештовано екскомандувача 58-ї армії Південного військового округу Івана Попова.

Арешти в Росії - останні новини

Як писав УНІАН, в Росії затримали американського військового, якого звинуватили у "злочинній поведінці". Як стало відомо, штаб-сержант Гордон Блек закінчив службу в Південній Кореї і мав повернутися до США, проте без дозволу начальства поїхав до Владивостока, щоб зустрітися із жінкою, з якою у нього були романтичні стосунки.

"Армія повідомила його сім'ю, а Державний департамент США надає відповідну консульську підтримку солдату в Росії. З огляду на делікатність цього питання, ми не можемо надати додаткові подробиці на цей момент", - зазначила прес-секретар армії США Синтія О. Сміт.

Також повідомлялось, що в РФ заявили про затримання паліїв вертольота Ка-32 на аеродромі в Остаф'євому. ФСБ затримана 4 хлопців та 19-річну дівчину. Усі вони приїхали до Москви з регіонів.

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