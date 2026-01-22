На вступ України до Євросоюзу може піти кілька років, - прем’єр Нідерландів

Дік Схофф переконаний, що Україна буде членом ЄС, але про прискорений шлях вступ не йдеться.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схофф вважає, що наразі не можна казати про швидкий вступ України до Європейського Союзу. Процес набуття Україною членства може зайняти кілька років. Про це Схофф повідомив під час виступу на Українському сніданку в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Прем’єр Нідерландів підкреслив, що відносно членства, немає сумнівів, що Україна має бути в Європейському Союзі. Але шлях до членства – це збалансований процес.

За його словами, хоча нині Україна перебуває у війні, це "дивовижно, що країна здійснює у власному управлінні, аби піднятись на поріг Європейського Союзу".

"Ми повинні це вітати та надалі підтримувати. І потім, врешті-решт, буде членство для України", - переконаний Схофф.

Водночас, у нього запитали, про які саме часові рамки йдеться.

"Я думаю, що це дуже складно. Бо якщо подивитися на те, як ми справляємося з цим зараз, то для цього знадобиться кілька років. Ми повинні бути чесними щодо цього. Бо ми не хочемо дестабілізувати Європейський Союз, коли країна надто швидко вступить до нього", - наголосив Схооф.

Вступ України до ЄС - подробиці

Як повідомляв УНІАН, раніше поширювалася інформація, що потенційне членство України в Євросоюзі може бути частиною мирної угоди про припинення війни. В Євросоюзі навіть вітали такі сигнали.

Віцепрем'єр із питань євроінтеграції Тарас Качка зазначав, що зараз українська влада працює з європейськими партнерами за стандартним календарем, який передбачає завершення переговорів щодо вступу до кінця 2027 року і власне вступ до ЄС до 2030 року.

Також західні медіа писали, що Європейська комісія розробляє двоступеневу модель вступу до Євросоюзу, яка дозволить Україні отримати членство в ЄС значно швидше, хоча і з деякими значними обмеженнями на першому етапі.

