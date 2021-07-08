Кім Чен Ин продовжує відвідувати великі державні заходи Північної Кореї.

Південнокорейська влада розповіла про стан здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, який нещодавно різко втратив у вазі.

За даними Bloomberg, свіжу інформацію отримали розвідники в КНДР.

Депутат Кім Бен Кі зазначив, що Кім Чен Ин втратив від 10 до 20 кілограмів за останній час. При цьому він підкреслив, що у схудлого лідера немає серйозних проблем зі здоров'ям, які могли б вплинути на його управління країною.

За словами політика, Кім Чен Ин продовжує відвідувати великі державні заходи Північної Кореї.

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Кім Чен Ин сильно схуд: що відомо

На початку червня Кім Чен Ин вперше за місяць з'явився на публіці, провівши засідання Політбюро восьмого Центрального комітету Трудової партії. Тоді ЗМІ відзначали, що на фотографіях з цього засідання північнокорейський лідер виглядає помітно схудлим: Кім Чен Ин щільніше, ніж зазвичай затягнув ремінець наручного годинника.

Ще минулого року Національна розвідка Південної Кореї повідомляла про те, що Кім важить 140 кг і набирав в середньому 6-7 кг на рік від моменту приходу до влади в кінці 2011 року. Поки неясно, чи є такі зміни в зовнішності Кім Чен Ина наслідком хвороби або свідомого бажання схуднути.

Один з аналітиків припускає, що Кім Чен Ин міг вирішити схуднути, щоб поліпшити свій імідж всередині КНДР.

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Автор: Денис Прядко