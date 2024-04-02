Румунія може дозволити військове втручання для захисту своїх громадян за межами країни.

Румунія може дозволити своїм військам "вживати необхідних заходів" на території інших країн, якщо румунським громадянам, які там перебувають, загрожує небезпека. Як повідомляє adevarul.ro, Міністерство національної оборони Румунії винесло на громадське обговорення проект закону про національну оборону, який дозволить здійснювати втручання за межами території Румунії.

"Президент Румунії на пропозицію прем'єр-міністра може віддати наказ про вжиття необхідних заходів для захисту румунських громадян, які перебувають у небезпеці за межами національної території", - йдеться у тексті.

Втручання для запобігання гібридним загрозам, яке включає і військове, і невоєнне, на території Румунії або за її межами проходитиме за рекомендацією президента Румунії та схвалення Вищої ради національної оборони.

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Відправлення західних військ в Україну

Раніше голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве не виключила відправлення військ в Україну. За її словами, у своїх попередніх виступав Еммануель Макрон заявив, що "не виключає нічого апріорі".

Також міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що зараз не час відправляти війська в Україну, але в довгостроковій перспективі не можна нічого виключати.

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