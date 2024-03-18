За його словами, Європа повинна зміцнити свою здатність захищати демократичний мир - для України і для Європи.

Президент Європейської ради Шарль Мішель упевнений, що Росія не зупиниться на Україні, і щоб протистояти цій загрозі, Європі потрібен новий дух безпеки і оборони.

Як пише він у колонці на Der Spiegel, через два роки після початку війни в Україні стало зрозуміло, що Росія не зупиниться в Україні, так само як вона не зупинилася в Криму десять років тому. Росія продовжує свою дестабілізуючу тактику - в Молдові, в Грузії, на Південному Кавказі, на Західних Балканах і навіть далі, на Африканському континенті.

"Росія являє собою серйозну військову загрозу для нашого європейського континенту і для глобальної безпеки. Якщо ми не знайдемо правильної відповіді ЄС і не надамо достатньої підтримки Україні, щоб зупинити Росію, ми будемо наступними. Тому ми повинні бути готові до оборони і переходити до військової економіки. Настав час взяти на себе відповідальність за нашу власну безпеку. Ми більше не можемо покладатися на інших або бути у владі виборчих циклів у США чи інших країнах", - написав він.

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За його словами, Європа повинна зміцнити свою здатність захищати демократичний мир - для України і для Європи.

"Сильніша Європа також сприятиме зміцненню альянсу НАТО і посиленню нашої колективної оборони. Ми можемо пишатися тим, як далеко ми просунулися, але ми можемо і повинні зробити набагато більше", - написав Мішель.

Політик стверджує, що Європа стоїть перед найсерйознішим викликом безпеці з часів Другої світової війни, і їй необхідно розвивати нашу оборонну готовність.

"Це призведе до радикальної і незворотної зміни нашого способу мислення в бік стратегічного мислення безпеки. Ми маємо віддати пріоритет Україні, а наші видатки мають бути більш значними, більш розумними та менш фрагментованими. Зміцнюючи нашу обороноздатність, ми повинні забезпечити Україну всім необхідним на полі бою. Українським солдатам терміново потрібні кулі та ракети, а також системи протиповітряної оборони для контролю над повітряним простором. Ми повинні використовувати європейський бюджет для закупівлі військової техніки для України. Давайте скористаємося прибутком, отриманим від іммобілізації російських активів, для закупівлі зброї для України", - вважає він.

Мішель закликав подвоїти закупівлі у європейської промисловості до 2030 року.

"Це дасть нашим компаніям більше впевненості в плануванні. Багаторічні контракти також стануть для них стимулом до збільшення виробничих потужностей. Це зміцнить нашу оборонну промисловість, підвищить готовність до оборони, а також створить робочі місця і забезпечить зростання в усьому ЄС. Інвестиції в оборону коштують дорого, але без них ми не зможемо збільшити оборонне виробництво. Нам необхідно відкрити шляхи, що полегшують промисловцям доступ до державного і приватного фінансування", - додав президент.

Можливість нападу РФ на Європу

Згідно з аналізом німецьких спецслужб, Москва може подвоїти свою військову міць протягом наступних п'яти років і напасти на країни НАТО вже найближчим часом. Як пише Business Insider, в оприлюдненому звіті німецької розвідки стверджується, що Москва готується до фундаментального конфлікту із Заходом, про що свідчать реструктуризація армії, переміщення військ і розміщення ракет на заході країни.

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