Зараз не зовсім зрозуміло, скільки ізраїльтян перебувають у полоні в секторі Гази, зазначили журналісти.

Влада Ізраїлю попросила Єгипет допомогти у проведенні переговорів щодо звільнення ізраїльтян, яких захопили бойовик ХАМАС.

Про прохання Ізраїлю до Єгипту пише The Wall Street Journal, посилаючись на відомості єгипетських посадовців. "Ізраїль просить Єгипет допомогти в проведенні переговорів щодо звільнення ізраїльтян, захоплених ХАМАС", - зазначається у матеріалі.

За даними журналістів зараз не зовсім зрозуміло, скільки громадян Ізраїлю знаходяться у полоні в секторі Гази.

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"Високопоставлений представник ХАМАСу та єгипетські офіційні особи повідомили The Wall Street Journal, що палестинське угруповання втратило зв'язок з деякими бойовиками, які утримували заручників, а цивільні особи також брали участь у захопленні заручників, що ускладнює визначення кількості утримуваних осіб", - йдеться у статті.

Атаковано Ізраїль - хто напав, і які наслідки

Вранці 7 жовтня Ізраїль зазнав масованого ракетного удару з боку сектору Гази. Крім того, бойовики ХАМАС почали наземне вторгнення на ізраїльську територію. Члени ХАМАСу захоплювали території, вбивали людей й брали заручників. Посольство Ізраїлю в США повідомляло про 100 викрадених бойовиками ізраїльтян.

Наразі відомо, що є сотні жертв. У Міністерстві закордонних справ України продовжують шукати офіційне підтвердження можливої смерті українки унаслідок обстрілів.

Оборонці Ізраїлю активно почали протидіяти супротивнику - звільняли свої території та завдавали потужні удари по сектору Гази. ЗМІ писали, що Ізраїль вже ліквідував лідера ХАМАС Аймана Юніса.

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