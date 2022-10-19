Санкції спрямовані на високопосадовців іранської програми БПЛА. Дипломати ЄС наполягають на ухваленні санкцій вже сьогодні.

Європейський Союз може запровадити санкції на трьох іранських фізичних осіб і одну юридичну особу за надання військової підтримки Росії у її війні проти України та їхню участь у постачанні Москві дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на особу, знайому з цим питанням.

Мова йде про компанію Shahed Aviation Industries, яка відповідає за проектування та розробку серії іранських БПЛА Shahed, які були поставлені в Росію та зараз використовуються проти Україні.

Відео дня

Також санкції пропонується запровадити щодо трьох іранських генералів, які займають високі керівні посади та безпосередньо беруть участь у програмі Ірану з БПЛА та його співпраці з Росією.

За словами кількох офіційних осіб, ЄС має намір затвердити санкції в середу та офіційно ухвалити їх до четверга. Пропозиції можуть змінитися до того, як вони будуть обговорені та прийняті державами-членами.

Санкції ЄС проти Ірану через БПЛА

Новий пакет заходів з'явився лише за кілька днів після того, як ЄС запровадив санкції проти так званої моральної поліції Ірану та інші організації через насильницьке придушення протестів.

Ухвалення санкцій через постачання Тегераном БПЛА Москві стане першим випадком, коли ЄС виступить проти іншої країни, крім Білорусі, через війну Росії в Україні.

Міністри закордонних справ ЄС обговорили поставки дронів на зустрічі в Люксембурзі у понеділок, але не відразу погодилися ввести санкції щодо Ірану через це. Деякі країни-члени хотіли вивчити докази, щоб підтвердити, що іранські безпілотники були доставлені в Росію після її вторгнення в Україну, перш ніж запровадити нові санкції проти країни, заявили чиновники.

Українські офіційні особи підкреслили використання безпілотників іранського виробництва під час останніх нападів Росії на території України з середини вересня та роль, яку вони зіграли в обстрілах критичної інфраструктури по всій країні. Кілька звітів і оцінок розвідки дійшли висновку, що дрони, швидше за все, були доставлені влітку.

Надання Іраном дронів-камікадзе Росії

Іран продав РФ за різними оцінками від близько 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе.

Іран неодноразово заперечував експорт будь-якої зброї для використання у війні в Україні. Також там заявили, що "шкодують" про погіршення дипломатичних стосунків між Іраном і Україною. МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати стосунки між двома країнами".

У відповідь на це в МЗС України заявили, що єдина "третя сторона" - безпілотники Ірану на службі російської армії, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. МЗС наголосило, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. Також МЗС України за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц підтвердив, що Єрусалим стежить за втягненням Ірану у війну в Україні, незважаючи на заперечення Тегерана про надання Москві дронів-камікадзе Shahed 131 і Shahed 136. "Ми бачимо, що Іран надає БПЛА, а також може надати додаткові передові системи в найближчому майбутньому. Іранці методично брешуть про продаж цього обладнання", - сказав Ганц.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання щодо постачання зброї до Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

Того ж дня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО. Разом із тим Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не надаватиме системи озброєння, однак запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози.

Вас також можуть зацікавити новини: