Їх буде відключено від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС.

Європейський Союз в рамках шостого пакета санкцій проти РФ відключить російські канали – Rossiya24, TV center International, RTR Planeta від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС.

Таке рішення узгодили міністри Євросоюзу в рамках шостого пакета санкцій, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

У МКіП зазначили, що блокування цих трьох російських каналів в ЄС є важливим досягненням інформаційно-дипломатичного фронту.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив вдячність міжнародним колегам, які всебічно підтримали цю пропозицію: віце-прем'єр-міністру та міністру культури та національної спадщини Польщі Пьотру Глинському, міністру культури Литви Сімонасу Кайрису, віце-президенту Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вєрі Юровій та іншим міністрам культури ЄС і депутатам. Також Ткаченко подякував віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ользі Стефанішиній та міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі.

"Російська пропаганда – вбиває ментально, їй не місце в цивілізованих країнах. Тому її заборона в ЄС – великий крок в боротьбі з ворогом", – зазначив Ткаченко.

Раніше в Європейському Союзі вже були заборонені канали Sputnik та Russia Today.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн Європейського Союзу дійшли угоди про часткову заборону імпорту російської нафти в ЄС. Також вони підтримали відключення "Сбербанку" від системи SWIFT.

Тепер Євросоюз зможе заборонити ввезення близько 2/3 закуповуваної ним нафти з Російської Федерації, тим самим "скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини".

Раніше президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Євроради заявив, що Європа повинна продемонструвати силу і узгодити шостий санкційний пакет.

Нагадаємо, що п'ятий пакет санкцій проти Росії набув чинності 8 квітня. У нього увійшла заборона на покупку російського вугілля з серпня 2022 року і заборона російським кораблям заходити в порти ЄС.

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