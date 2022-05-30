Санкційний пакет має включати ембарго на нафту з РФ, "щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України і проти всієї Європи".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа має продемонструвати силу і шостий санкційний пакет має бути узгоджений.

Про це він заявив під час відеозвернення на засіданні Європейської ради.

"Росія хоче бачити на таких засіданнях не цілісну Європейську раду, яку ми зараз бачимо, і не єдиний Європейський Союз, а 27 окремих держав, 27 уламків, які неможливо зібрати до купи. Це їх бажання. Така політика агресора – послідовна, і у ній немає жодного зволікання", - зазначив президент.

За його словами, на відміну від Європи, Росії не потрібно влаштовувати ось такі саміти і протягом довгих тижнів шукати компромісів.

"І зараз ми бачимо одночасно – як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, руйнує громади України, і як європейська єдність, бажана європейська єдність може похитнутися", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що з 8 квітня, коли був запроваджений п'ятий санкційний пакет ЄС, значно зросли масштаби руйнувань, завданих окупантами, та кількість убитих дітей.

Зокрема, станом на 8 квітня, в Україні в списку убитих російськими окупантами були 169 дітей, а станом на сьогодні – 243 дитини.

Станом на 8 квітня, було зруйновано 928 закладів освіти, дитячих садочків, шкіл, університетів, а станом на сьогодні – 1888.

"За інформацією на минулу добу, кількість російських ракетних ударів по Україні – вже майже 1600. Росія застосувала понад 2400, майже 2,5 тисячі різних ракет проти нас, проти мирного населення. А тоді, станом на 8 квітня, ударів було менше тисячі і ракет вони застосували близько тисячі. Ось такий прогрес їх агресії", - сказав глава держави.

Він додав, що не звинувачує нікого, адже провина за все, що відбувається, лежить тільки на Росії.

Однак Зеленський наголосив, що впевнений, що кожному очевидно, що мав би бути прогрес і в санкціях за цю агресію.

"І для нас це дуже потрібно. І нам це дуже допоможе! Такий прогрес, щоб Росія почала шукати мир. І тільки це може бути нашою спільною вимогою. Мир. Жодних компромісів за рахунок нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету не може бути", - підкреслив він.

Президент запитав, чому деякі європейські країни залежать від Росії та від її тиску, а не навпаки - Росія має залежати від них.

"Чому Росія все ще може заробляти майже мільярд євро на день, продаючи енергоресурси? Чому банки держави-терориста все ще працюють з Європою та світовою фінансовою системою? Серйозні запитання. І чому на території Євросоюзу все ще активні російські пропагандистські канали? Це інформаційна зброя Російської Федерації. Чому російські державні службовці, які підтримують війну, і судді, які відкрито допомагають репресіям, досі не під санкціями?", - запитав він.

За словами Зеленського, кожне з цих питань – не просто про санкційні пакети чи війну в Україні, а про саму Європу.

На його думку, тільки завдяки більшій єдності можна знайти ефективні відповіді на все, що робить Росія проти України та Європи.

"Якщо хтось торпедує корабель, не може одна чи декілька кают сподіватись, що залишаться на плаву, коли інші потонуть. Ви бачите, що наслідки агресії Росії вийшли за межі нашого континенту. І обов’язково повернуться звідти ще більшими проблемами для всієї Європи. Наприклад, масштабний голод в Африці, в країнах Азії означатиме, що південній і південно-східній Європі загрожує нова масштабна міграційна криза", - пояснив глава держави.

Він наголосив, що Росія просто використовує народи Африки і Азії як заручників, свідомо штовхає їх до голоду, щоб люди звідти масово втікали до Європи.

Крім того, президент назвав загрозою проти кожної з країн ЄС нестабільність на енергоринку, спричинену РФ.

"Європа має продемонструвати силу. Бо тільки силу Росія сприймає як аргумент. Настав цей час. Настав час вам бути не окремими, не уламками, а єдиним цілим... Більша єдність – це дійсно фундамент цієї сили. Ви про це знаєте. Нарешті мають припинитись будь-які чвари в Європі, внутрішні суперечки, які тільки заохочують Росію тиснути більше і більше на вас, на всю Європу. Шостий санкційний пакет має бути узгоджений", - сказав Зеленський.

Він вчергове наголосив, що цей пакет санкцій повинен включати ембарго на нафту з РФ, "щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України і проти всієї Європи, щоб Європа стала незалежною хоча б від нафтової частини від російської енергетичної зброї.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель висловив впевненість, що лідери країн-членів Європейського Союзу сьогодні, 30 травня, погодять шостий пакет санкцій проти Російської Федерації.

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбєрбанку" від SWIFT.

Проти запровадження заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитись від імпорту російської нафти морськими шляхами, водночас відтермінувавши обмеження на її імпорт із ключового трубопроводу "Дружба".

У Брюсселі 30-31 травня проходитиме засідання Європейської ради за участі лідерів ЄС, на якому будуть розглядатися санкції проти РФ.

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