Уряд ФРН подбає про те, щоб німецькі виробники зброї швидко виконали замовлення Києва.

Німеччина підтримує надання Україні додаткової зброї та європейського фінансування цих поставок на тлі повномасштабного вторгнення з боку Росії.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, пише DW.

За її словами, на засіданні Ради ЄС у Брюсселі буде прийнято рішення підвищити фінансування поставок зброї і припасів Україні з боку Євросоюзу в два рази, до 1 мільярда євро.

"Україна потребує додаткових озброєнь, і ми, з боку Німеччини, підтримуємо це", - зазначила Бербок.

Уряд ФРН подбає про те, щоб німецькі виробники зброї швидко виконали замовлення Києва.

При цьому Бербок відмовилася називати деталі надання зброї Україні, щоб забезпечити безпеку цих поставок. "Не можна говорити про це публічно, тому що це питання життя та смерті", - сказала вона.

"Кадри, одержувані нами в ці години з України, просто розривають моє серце. Коли ми бачимо посилення бомбардувань саме цивільної інфраструктури, усвідомлені бомбардування лікарень, театрів, хоча відомо, що там ховаються мирні жителі, сім'ї. Вирішувати будуть суди, але для мене це чітко і однозначно - військові злочини", - підкреслила Бербок.

Війна в Україні

24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 березня орієнтовно перевищили 15 тис. особового складу.

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