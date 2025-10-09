Попередження європейських лідерів про "кінець миру" контрастує з байдужістю США на тлі гібридних загроз з боку РФ.

Європейські лідери заявляють про "кінець миру", але їхні заяви контрастують з байдужістю США, тоді як російські дрони, саботаж і кібератаки перевіряють готовність НАТО до реальної загрози, пише CNN.

"Ми не у стані війни, але й миру вже немає", — цими словами канцлер Німеччини Фрідріх Мерц описав нову реальність, у якій опинилася Європа. Після десятиліть стабільності континент знову відчуває холод дестабілізації — у небі з’являються російські безпілотники, у морі — "тіньовий флот" Москви, а кібератаки та саботаж паралізують інфраструктуру.

Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон застеріг, що Європа не готова до нової форми війни.

Відео дня

"Нам потрібно турбуватися про напади в сірій зоні. Якщо світло згасне, буде надто пізно", — сказав він, нагадуючи, що кожна родина має бути готова до надзвичайних ситуацій.

Під "сірою зоною" експерти розуміють стан між миром і війною — коли агресор діє приховано, без офіційного оголошення конфлікту, але послідовно підриває стабільність.

Безпілотники, закриті аеропорти та перевірка НАТО

Лише за кілька тижнів над Польщею, Данією, Норвегією, Німеччиною та Естонією було зафіксовано десятки порушень повітряного простору.

Міжнародний аеропорт Копенгагена двічі закривали через дрони, підозрюючи Росію, а НАТО піднімало винищувачі для перехоплення російських літаків. Аналітикиня Кірстен Фонтенроуз каже:

"Це як варіння жаби в каструлі. Росія повільно підвищує градус, перевіряючи, наскільки далеко може зайти".

Вашингтонський Центр стратегічних досліджень повідомляє, що Росія використовує старі танкери для прихованих операцій — від пошкодження підводних кабелів до саботажу енергетичних об’єктів. Кремль натомість насміхається з побоювань НАТО, називаючи їх "параноєю".

Америка у власній бульбашці

Поки Європа говорить про оборону, США занурені у внутрішні кризи. Президент Дональд Трамп коментує вторгнення російських дронів у Польщу як сторонній спостерігач.

Ця невизначеність тривожить союзників. Європейські лідери не розуміють, чи можуть розраховувати на допомогу Вашингтона у випадку реальної ескалації.

Аналітики вважають, що Москва прагне не лише дестабілізувати, а й посіяти паніку серед виборців у Франції, Німеччині та інших країнах.

"Головне, щоб європейці відчули небезпеку війни на власній шкірі", — відверто сказав російський високопосадовець Дмитро Медведєв.

Європа переозброюється, але часу обмаль

У відповідь НАТО посилює оборону східного флангу, Польща активує статтю 4, а європейські держави обіцяють підняти військові витрати до 3,5% ВВП. Українські фахівці вже навчають союзників тактиці протидії російським дронам.

Та попри все, експерти попереджають: Європа досі не готова до гібридної війни.

"Оборона — це не лише питання армії. Кожен має знати, що робити в надзвичайній ситуації", — наголошує Джордж Робертсон.

Гібридна агресія РФ проти Європи

Як повідомляв УНІАН, иісії НАТО з патрулювання повітряного простору, які ще недавно вважалися рутинними, нині дедалі частіше перетворюються на небезпечну гру на межі — з постійним ризиком ескалації. Пілоти на F-35, F-16, Gripen та Eurofighter Typhoon працюють у режимі постійної бойової готовності, реагуючи на провокативні вторгнення російських літаків у небо над країнами Альянсу.

Західні ЗМІ пишуть, що оостанніми тижнями над Європою розгортається важковловима хвиля дестабілізації. То над аеропортами з'являються дрони, то метеокулі раптово порушують повітряний простір, то в Балтійському морі затримують загадкові судна. Наприклад, танкер, відомий під назвами Pushpa і Boracay, був раніше помічений у районах, де фіксувалися прольоти безпілотників над військовими базами Данії.

Вас також можуть зацікавити новини: