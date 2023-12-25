За його словами, допомога Україні - військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна - йде на користь європейській безпеці.

Європі необхідно тримати Росію якнайдалі від своїх кордонів, і для цього потрібно продовжувати допомогу Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю CTK.

"Ми повинні пам'ятати, що в Україні ми стримуємо імперську експансію Росії, яка гострить зуби на Центральноєвропейський регіон, на країни Балтії", - зазначив міністр.

За його словами, допомога Україні - військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна - йде на користь європейській безпеці.

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"Якщо Україна впаде, ми зіткнемося з Росією ближче - буквально на кордонах Євросоюзу, дуже близько до Чехії, і ми не повинні цього допустити".

За словами Ліпавського, втома від війни, про яку часто говорять, проявляється по-різному. "Однак якщо буде так, що ми втомимося від власної безпеки, то втратимо і свободу, і суверенітет", - зазначив міністр.

Ліпавський вважає, що потрібно пояснити населенню країн Європи, чому важливо продовжувати допомогу Україні у війні з Росією.

"Я регулярно кажу всім в Європі, що наше головне завдання - тримати Росію якнайдалі від наших кордонів. Саме на це має бути спрямована наша політика", - сказав він.

Росія може напасти на Європу

Раніше німецька Bild з посиланням на одну з європейських розвідок писав, що Путін може атакувати Європу у 2024 або в 2025 році: він буде вичікувати момент, коли США опиняться "без лідера" і не зможуть швидко допомогти партнерам стримати російський удар.

Президент Чехії Петр Павел заявляв, що у РФ на повне відновлення боєздатності після завершення війни в Україні піде не менше 5-7 років.

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