Виконавчий директор Frontex Фабріс Леггері пояснив, що "ситуація на кордоні Литви з Білоруссю продовжує викликати занепокоєння".

Європейське прикордонне агентство (Frontex) починає термінове втручання в ситуацію в Литві на тлі зростаючого міграційного тиску на кордоні з Білоруссю.

"Виконавчий директор Frontex погодився почати оперативну прикордонну операцію на кордоні Литви з Білоруссю, щоб допомогти впоратися зі зростаючим міграційним тиском», - йдеться в повідомленні на сайті агентства.

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Виконавчий директор Frontex Фабріс Леггері пояснив, що "ситуація на кордоні Литви з Білоруссю продовжує викликати занепокоєння".

«Ми посилимо нашу допомогу і направимо додаткових прикордонників, патрульні машини і спецспівробітників для проведення бесід з мігрантами для збору інформації про залучені злочинні мережі", - додав він.

Зазначається, що за перший тиждень липня влада Литви зафіксувала понад 800 незаконних переходів кордону з боку Білорусі, передає kommersant.

Проблеми на кордоні Литви та Білорусі

2 липня Литва оголосила режим НП через наплив нелегальних мігрантів. У 2021 році на територію Литви намагалися потрапити 822 незаконних мігранти - вдесятеро більше, ніж за весь 2020 рік.

9 липня литовські військові почали встановлювати дротяне загородження на кордоні з Білоруссю.

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Автор: Ірина Погоріла