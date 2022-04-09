Опитувальники від ЄС країни отримають вже наступного тижня.

Наступного тижня Євросоюз передасть Грузії та Молдові опитувальник, заповнення якого необхідне для надання статусу кандидата на вступ.

Про це повідомив у своєму Твіттері єврокомісар з розширення і сусідству Олівер Варгеї.

"Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вчора (8 квітня — ред.) передала опитувальник Україні, а в понеділок я передам опитувальник Грузії і Молдові. Відповіді допоможуть Єврокомісії підготувати висновки за заявками трьох країн на вступ до ЄС, за запитом Європейської Ради", - написав Варгеї.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в Євросоюз. За її словами, Україна може набути статусу кандидата на вступ до ЄС вже в червні 2022 року.

28 лютого, через 4 дні після початку війни, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС і висловила надію, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко почати процедуру. Неформальний саміт ЄС 11 березня дав політичну згоду, щоб Єврокомісія почала процедуру, але окремі держави висловили незгоду з тим, що процедура повинна бути прискореною.

Після подачі заявки України, аналогічні заявки подали і Грузія з Молдовою.

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