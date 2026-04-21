Німецький аналітик Рьопке переходить працювати до виробника дронів для України

Журналіст завершить роботу в BILD і приєднається до виробника безпілотників для України.

Німецький журналіст і військовий оглядач Bild Юліан Рьопке оголосив про завершення журналістської кар’єри та перехід до роботи в німецько-українській оборонній компанії, що займається виробництвом безпілотників для України.

Про своє рішення він повідомив на сторінці в соцмережі X, підтвердивши, що залишить редакцію BILD уже цього року. Рьопке зазначив, що планує приєднатися до німецько-українського виробника дронів, який працює з 2023 року та входить до числа ключових постачальників безпілотних систем для України. Компанія спеціалізується на розробці технологій, які використовуються для потреб Збройних сил України.

З міркувань безпеки підприємство не розкриває своєї назви та детальної структури.

Журналіст подякував Bild за понад 11 років роботи та зазначив, що планував оголосити про своє рішення пізніше, щоб завершити поточні журналістські проєкти. Водночас він повідомив, що до моменту переходу продовжить виконувати свої обов’язки в редакції.

Юліан Рьопке - що відомо про діяльність журналіста

Юліан Рьопке відомий як військовий аналітик і дослідник воєнних конфліктів, зокрема в Україні, Сирії та Іраку. Він спеціалізується на аналізі відкритих джерел та розслідуваннях у сфері безпеки й оборони.

Його перехід до оборонної індустрії став одним із найпомітніших кадрових рішень серед європейських військових оглядачів останніх років.

Під час повномасштабної війни в Україні Рьопке зробив чимало резонансних заяв та прогнозів. Зокрема, наприкінці 2025 року він заявив, що карта аналітичного проєкту DeepState на понад місяць відстає від фактичної ситуації на передовій.

