За даними розвідки, у Москві обговорюють дії щодо інших опозиційних діячів.

Наступною жертвою Кремля серед опозиціонерів може стати екс-глава компанії ЮКОС Михайло Ходорковський, якого у 2015 році заочно арештували і оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов у соцмережі. "Після вбивства у в'язниці Олексія Навального, у Москві, за наявними даними, усі вихідні проводилися наради в адміністрації "президента" та російському гестапо (спецслужбах РФ) щодо подальших дій стосовно інших російських опозиціонерів", - відзначив Юсов.

За його словами, у країнах Заходу Навальний сприймався "як одна з центральних фігур опозиції кремлівському режиму".

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Як підкреслив Юсов, тепер, перед черговими, так званими виборами Володимира Путіна, російський режим шукає способи протидії тим політичним фігурам, які розкривають нелегітимність та нікчемність перепризначення кремлівського диктатора.

"Зокрема, активно обговорюється діяльність Михайла Ходорковського, який продовжує уособлювати помітний політичний та медійний ресурс, критичний до російської влади воєнних злочинців", - наголосив Юсов.

Окрім того, дискутуються можливі методи продовження "зачистки" впливових осіб у середовищі російської опозиції в інших країнах та наслідки проведення активних заходів на території країн Вільного світу.

Смерть опозиціонера Олексія Навального

16 лютого стало відомо, що у російській в'язниці помер критик Кремля Навальний. Представники тюремної адміністрації стверджували, що Навальному стало погано після прогулянки. Пізніше уточнювалося, що у ув'язненого опозиціонера нібито відірвався тромб, що спровокувало зупинку серця.

Ходорковський був двічі визнаний російським судом винним у скоєнні економічних злочинів і провів у місцях позбавлення волі 10 років. Він заперечував свою вину і називав своє кримінальне переслідування політично вмотивованим.

У 2013 році Ходорковського помилував президент Росії Володимир Путін. Бізнесмен виїхав жити за кордон.

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