У нього перелом кісток черепа.

В Кракові український підліток потрапив до реанімації після того, як його жорстоко побила група поляків.

Як повідомляє видання yavp.pl, 17-річний хлопець з друзями відпочивав на місцевій водоймі. Його матір розповіла, що до підлітків підійшли четверо чоловіків і стали вимагати цигарки. Однак коли не отримали бажане то почали поводитись агресивно.

Постраждалий пробував стати на захист своїх друзів, але зав'язалася бійка. Нападники використали сльозогінний газ та холодну зброю — мачете. Поляки відрізали один із пальців хлопцю та сильно вдарили по голові.

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Українець, щоб врятувати своє життя, стрибнув у водойму. Після цього нападники втекли. Зараз підліток перебуває у реанімації. У нього перелом кісток черепа.

Напади на українців за кордоном

Взимку в Дюссельдорфі (ФРН) скоїли жорстокий напад на баскетболіста Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка. Обидва хлопці загинули.

У квітні росіянин убив українських військових, які приїхали в цю країну на реабілітацію.

У травні у німецькому Дортмунді напали на 15-річного українця, який переїхав до Німеччини через війну в Україні. Потерпілий хлопець пройшов кілометр і знепритомнів. Лікарю швидкої медичної допомоги, який прибув, довелося боротися за його життя просто на вулиці.

У Чехії на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на допомогу Україні.

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