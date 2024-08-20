Українці їхали увісьмох в одній машині.

З Німеччини депортували українців - велику сім'ю з малолітніми дітьми. Як повідомляє BILD, їх затримали в суботу на кордоні ФРН і Польщі поблизу Франкфурта-на-Одері.

"Німецька поліція вибірково зупинила легковий автомобіль із польськими номерами. За кермом був 31-річний громадянин України з чинним закордонним паспортом. У машині вмістилися одразу сім пасажирів. Це були члени однієї української родини від 3 до 46 років. У них не було документів, необхідних для в'їзду або перебування в Німеччині", - ідеться в повідомленні.

За даними видання, українців доправили у відділення поліції. Щодо них розпочато розслідування про незаконне проникнення і перебування на території ФРН, а проти водія - про нелегальне ввезення іноземців. Усіх вісьмох депортували назад до Польщі.

Відео дня

Яких саме документів не було в українців, не уточнюють.

Депортація українців з ЄС

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливу депортацію з європейських країн українських "ухильників". Заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик, зокрема, заявляв, що в питанні депортації країна керується тільки законодавством Європейського Союзу.

За його словами, Польща не може на прохання уряду України створювати ситуацію, коли в різних країнах ЄС будуть принципово різні підходи до українських біженців.

Вас також можуть зацікавити новини: