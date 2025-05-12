'Забули прибрати причандали': РФ запустила фейк про Макрона і наркотики, Париж різко відповів

Хвилю безпідставних звинувачень розпочали російські офіційні особи, зокрема з дипломатичних кіл.

Російська пропаганда запустила безглуздий фейк про візит президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва.

Зокрема, МЗС Росії поширило хвилю фейкових звинувачень у тому, що світові лідери нібито вживали наркотики у Києві. Росіяни поширили відео, на якому Макрон ховає зім'ятий білий папірець, а Мерц — предмет, схожий на паличку.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова і голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв публічно запустили фейк про те, що лідери "вживали наркотики".

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"Штовхнувши Зеленського на чергову пекельну інтригу зі зриву врегулювання і продовження кровопролиття в Європі, як в анекдоті, француз, англієць і німець сіли в потяг і … дунули. Мабуть, настільки, що забули прибрати причиндали (пакетик і ложечку) до приходу журналістів", - написала опальна Захарова у Telegram.

Натомість один з ключових переговорників Путіна Дмитрієв іронічно заявив, що не може відрізнити, це реальні кадри чи штучний інтелект.

"Якщо це реальність — ми дивимося на цукор чи на щось зовсім інше? Якщо це щось інше, це пояснює безліч недавніх ідей і пропозицій", — заявив він.

У Макрона різко прокоментували чергові нападки росіян. У Єлисейському палаці заявили, що росіяни намагаються підірвати європейську єдність, видаючи носову хустку за наркотики.

"Коли європейська єдність заважає, дезінформація заходить так далеко, що просту носову хустку видають за наркотики. Цю неправдиву інформацію поширюють вороги Франції, як вдома, так і за кордоном. Остерігайтеся маніпуляцій", - йдеться у заяві.

Водночас посольство Франції в Україні назвало такі дії російських офіційних осіб безвідповідальними і недолугими. Зазначається, що росіяни "настільки відчайдушно намагаються не допустити миру в Україні, що поширюють відверті фейки". "Це безвідповідально і безглуздо", — йдеться в повідомленні.

Заяви Макрона про війну в Україні

Президент Франції під час свого візиту разом із європейськими колегами до Києва 10 травня заявив, що справедливий і довготривалий мир в Україні починається з повного і безумовного припинення вогню. Він також зазначив, що перед обличчям російської агресії відповідь має бути колективною.

Він також заявив, що запропоноване під час зустрічі 30-денне перемир'я в Україні контролюватимуть США за участю Європи.

При цьому, якщо Росія не погодиться на перемир'я, то, заявив Макрон, "ми готові відповісти рішуче, разом з усіма європейцями і в тісній координації зі Сполученими Штатами".

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