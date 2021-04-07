Західних експертів дивує, що Росія проводить загрозливе стягування військ до українського кордону так відкрито й зухвало.

Росія стягує незвичну кількість військ на кордон з Україною. І це перше випробування для адміністрації Джо Байдена, яка намагається відновити відносини з союзниками по НАТО. До того ж команда нового президента США хоче показати, що її підхід до відносин з Росією буде не таким, як в часи Дональда Трампа.

Про це пише Foreign Policy, нагадуючи, що стягування російських військ на кордоні й сотні порушень з боку російських сил на окупованій частині Донбасу підняло тривогу в НАТО. Відбувся цілий шквал телефонних переговорів між адміністрацією Байдена й українськими і російськими чиновниками.

"Вони досліджують, намагаються перевірити, що ми зробимо, що НАТО зробить і що зробить Україна. Це нервова адміністрація чи вона буде діяти рішуче? Вони роблять все це, щоб перевірити позицію нової адміністрації", - сказав колишній помічник міністра оборони США Джим Таунсенд.

Читайте такожSüddeutsche: Поява "миротворців" Росії в Україні буде лише перехідним етапомВидання нагадує про телефонну розмову між Джо Байденом і Володимиром Зеленським. І це перший дзвінок з часів горезвісної розмови президентів США і України за 2019 рік, яка опинилася в епіцентрі процесу імпічменту Трампа. Також посли 30 країн НАТО зібралися для обговорення ситуації на українському кордоні й масштабних військових навчань, які влаштувала Росія.

У соціальних мережах користувачі поширюють відео, які важко перевірити чи ідентифікувати. Однак, на них потяги й конвої військової техніки їдуть до кордону України й в Крим, який Москва окупувала в 2014 році. Спостерігачі й експерти досі намагаються зрозуміти наступи російського стягування військ, яке не схоже на звичайні масштаби навчань.

"Володимир Путін зазвичай не діє настільки очевидно, коли робить великі кроки. Чому він зараз дозволяє нам все бачити?" - сказав Таунсенд.

Колишні чиновники США розглядають дії Москви як чітку спробу випробувати адміністрацію Байдена, яка досі не визначила нову стратегію щодо Росії після інших її агресивних вчинків. Зокрема, йдеться про те, що робити з масивну кібератаку проти урядових відомств США, в якій Вашингтон звинувачує Кремль.

"Це можуть бути маневри військ, щоб перевірити, як ми відреагуємо або ж це може бути щось справді військове. Потрібно публічно оголосити, якою буде політика. Нове вторгнення Росії не прийнятне", - сказав Foreign Policy колишній чиновник адміністрації Трампа.

Читайте такожWP: США хочуть, щоб Росія розуміла ціну ескалації в УкраїніОкупація Криму в 2014 році теж почалася як масові військові навчання біля західного російського кордону з Україною. Пізніше солдати без розпізнавальних знаків захопили півострів у Чорному морі. Експерти, які давно стежать за війною в Україні, сумніваються, що Росія планує відновлення наступу. Але вони не відкидають, що це можливо.

"Проблема з Володимиром Путіним в тому, що коли ми хочемо передбачити його наступні дії, ми намагаємося думати про це як про щось раціональне. У нього може бути абсолютно інше уявлення про світ, зважаючи на те, що він отримує надзвичайно викривлену інформацію", - пояснив дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Російський військовий аналітик Павло Фельгенгауер описав цей альтернативний світ Путіна в коментарі для BBC. За його словами, в очах російських військових саме Захід веде гібридну війну проти Росії на всіх фронтах: в Білорусі, в Україні, через Олексія Навального.

Видання нагадує, що президент Зеленський останнім часом зробив кілька кроків проти російських маріонеток в Україні. Деякі оглядачі вважають, що це може бути фактором у розрахунках Москви. В лютому український олігарх і близький союзник Путіна Віктор Медведчук потрапив під санкції Києва. Три підконтрольні йому телеканали були закриті.

"Йдеться не про самого Медведчука. Одна з причин, чому Кремль продовжує час від часу загострювати такі довготривалі конфлікти, полягає в тому, що коли інші важелі впливу: олігархи чи корумповані політики в сусідніх країнах, - не дають бажаних результатів, Росія завжди має змогу посилити вогонь конфлікту й добитися впливу таким чином", - пояснив Майкл Карпентер, який був заступником міністра оборони США з питань Росії, України і Євразії в часи Барака Обами.

Читайте такожGazeta Wyborcza: Війна з Україною нікому в Росії не вигіднаДжерела повідомили Foreign Policy, що в п'ятницю українська армія приводила свої сили у високу бойову готовність. Більшість оцінок на місцях свідчать, що Москва займає стратегічні позиції. Однак, в них нічого не сказано про підготовку ворога до раптового захоплення територій. Україна теж може відправити на передову важке озброєння, щоб стримати російський наступ. Зокрема, в хід можуть піти американські протитанкові ракети Javelin.

"Проблема росіян в тому, що для них все червона зустріч. Вони роздувають абсолютно все. І коли їхні позиції починають валитися, вони відступають. Українці розуміють це краще, ніж будь-хто", - сказав неназваний колишній чиновник США у сфері оборони.

Навіть після посилення напруги в останні дні, Київ залишається обережним щодо будь-якої ескалації конфлікту. Він намагається не потрапити у пастку Москви, давши їй виправдання для зміцнення своїх завоювань на сході України. Натомість президент Зеленський покладається на Захід.

"Українцям краще зберігати патову ситуацію, ніж йти на ескалацію й бути розбитими. Найкраща ставка для них на Донбасі - це продовжувати міжнародний тиск й чекати, коли Путіна не стане. Знищення кількох танків ракетами Javelin не дуже допоможе", - сказав колишній високопоставлений чиновник Пентагону.

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Переклад: Лесь Димань