Керівник оборонного відомства США нагадав, що Вашингтон також згуртував країни-однодумці по всьому світу, "щоб підтримати відважних захисників України".

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США та НАТО не "дадуть себе затягнути у війну, розв'язану президентом РФ Володимиром Путіним в Україні".

Він стверджує, що вони будуть підтримувати українську боротьбу за свободу "стільки, скільки потрібно", пише "Голос Америки".

"Ми не дамо себе втягнути у війну, яку обрав Путін, але ми будемо поряд з Україною, поки вона захищається, і ми продовжуватимемо зміцнювати колективну оборону НАТО та можливості стримування", - сказав Остін.

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Говорячи про загрози, пов’язані з війною, яку Росія веде проти України, він нагадав, що Сполучені Штати протягом минулого року виділили понад 32 мільярди доларів на безпекову допомогу України у її боротьбі з російською агресією.

"Це допомогло задовольнити найнагальніші потреби України – включно з протиповітряною обороною, артилерійськими системами, танками та іншою броньованою технікою та іншими важливими можливостями ­– і це призвело до відчутних успіхів на полі бою. За рік від початку несправедливої загарбницької війни з боку Росії, Збройні сили України виграли битви під Києвом, Харковом і Херсоном — і вони надихнули світ своєю мужністю та стійкістю", – сказав Остін.

Глава Пентагону нагадав, що Вашингтон також згуртував країни-однодумці по всьому світу, "щоб підтримати відважних захисників України".

Він додав, що ця підтримка триватиме "стільки, скільки потрібно", щоб Україна виборола свою свободу. Для того, щоб забезпечити потреби безпеки України, та підтримати власну боєготовність, США будуть розширювати виробничу базу оборонної промисловості, наголосив Остін.

Він додав, що і союзники по НАТО, які "стикаються з історичним викликом з боку агресивної Росії Путіна", зміцнюють європейську безпеку.

Допомога США Україні - деталі

9 травня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про новий пакет безпекової допомоги для України на загальну суму до 1,2 мільярда доларів, у тому числі з метою зміцнення протиповітряної оборони і задоволення потреб в артилерійських боєприпасах.

Україна отримала від партнерів близько 600 видів озброєння, що більше, ніж у будь-якої однієї армії у світі.