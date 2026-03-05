Трамп заявив, що Зеленський є перешкодою для укладення мирної угоди щодо України

За його словами, український президент "не виявляє достатньої готовності до переговорів" і стає перешкодою для врегулювання.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо України тривають, проте знову висловив роздратування президентом України Володимиром Зеленським.

"Зеленському потрібно зібратися і укласти угоду", - сказав він в інтерв'ю Politico.

При цьому він підкреслив, що вважає президента Росії Володимира Путіна "готовим вести переговори про завершення війни".

Відео дня

"Я думаю, Путін готовий укласти угоду", - заявив він.

За його словами, Київ повинен проявити більше готовності до досягнення домовленостей і швидше рухатися до укладення угоди.

Коли його запитали, у чому полягає перешкода з боку Зеленського для укладення мирної угоди, Трамп відмовився уточнювати, але зазначив, що той не виявляє достатньої готовності до переговорів:

"Немислимо, що саме він є перешкодою. У тебе немає козирів. Тепер у нього ще менше карт".

Мирні переговори - останні новини

Раніше Зеленський заявив, що нова тристороння зустріч щодо війни Росії проти України на паузі через бойові дії, що спалахнули в Ірані.

За його словами, Україна продовжує комунікацію з американською стороною фактично в щоденному режимі. Він додав, що також активно ведуться переговори з представниками країн Близького Сходу і регіону Затоки.

Вас також можуть зацікавити новини: