Зовсім недавно Грузію охопили масові протести через такий же законопроект.

Керівництво Європейського Союзу взялося за розробку закону про "іноземних агентів", чим налякало неурядові організації. Про це пише Politico.

Як розповіли журналістам інформовані джерела, розробка законопроекту знаходиться на дуже ранній стадії. За задумом, влада ЄС хоче зобов'язати неурядові організації, в тому числі консалтингові та академічні установи, розкривати інформацію про будь-яке фінансування з-за меж ЄС.

У цьому питанні європейський законодавець орієнтується на аналогічні закони в США і Австралії. Цим законом ЄС хоче захиститися від російського і китайського впливу.

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Пікантність ситуації полягає в тому, що інформація про роботу над законопроектом з'явилася в той момент, коли Грузію охопили масові акції протесту якраз через схожий законопроект про "агентів іноземного впливу". Грузини сприйняли законопроект як спробу посилити державний контроль над суспільством за російським зразком.

Прагнучи знайти збалансований підхід при розробці закону, Єврокомісія розіслала низці неурядових організацій анкету, в якій їх просили вказати свої джерела доходів з-за меж ЄС. Однак це лише налякало представників НУО.

Так, керівник одного з відділів антикорупційної громадської організації Transparency International Нік Айосса поскаржився, що з питань єврочиновників складалося враження, ніби вони намагаються зрозуміти, наскільки сильно Transparency International загрожує європейській демократії.

Неурядові організації побоюються, що поява в ЄС свого закону про іноагентів може бути використана деякими політиками для придушення демократії в своїх країнах. У цьому контексті був згаданий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Поки ж Єврокомісія має намір продовжити консультації з представниками громадянського суспільства.

Закони про іноземних агентів - що відомо

З 1938 року в США діє "Акт про реєстрацію іноземних агентів", який зобов'язує фізичних і юридичних осіб повідомляти владі про те, що вони діють "за наказом, на прохання, під керівництвом або під контролем іноземного принципала".

На практиці за цим законом було порушено дуже мало кримінальних справ. Всі вони стосувалися отримання мільйонних сум від іноземних урядів з метою політичного лобізму.

У Росії закон про іноземних агентів з'явився в 2012 році, а в 2017 році його дія була значно розширена. За ним іноземними агентами можна визнати будь-яку людину або організацію, які отримують будь-яке фінансування з-за кордону, наприклад, пожертвування в благодійний фонд. Опозиційні артисти можуть отримати такий статус за гонорар від концерту за кордоном.

При цьому російський закон зобов'язує ЗМІ, які отримали статус іноагента, вказувати цей факт перед кожною своєю публікацією. Також він накладає багато додаткових обмежень і зобов'язань в роботі тих, кого визнано іноземним агентом.

Фактично цей закон став в Росії одним з основних інструментів боротьби з непідконтрольними Кремлю ЗМІ та неурядовими організаціями.

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