Президент України висловив вдячність демократам та республіканцям за підтримку.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на схвалення Сенатом США (верхня палата Конгресу) допомоги для України. Про це глава держави повідомив у мережі X (колишній Twitter).

Президент України висловив вдячність лідеру демократичної більшості у Сенаті Чаку Шумеру, лідеру республіканської меншості Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які "підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення".

"Нам в Україні подальша допомога США дає змогу рятувати людські життя від російського терору. Це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну", - наголосив Зеленський.

На переконання глави держави, американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу.

Допомога США Україні - що відомо

Як повідомила посол України с США Оксана Маркарова у соціальній мережі Facebook, після всіх процедурних голосувань і понад 6 годин виступів, які тривали всю ніч, Сенат у фінальному голосуванні підтримав законопроект HR 815 про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі 60,06 млрд доларів для допомоги Україні, а також допомогу іншим державам.

Відповідне рішення підтримало 70 сенаторів, проти виступило 29.

Тепер відповідний законопроект буде переданий на розгляд до Палати представників (нижньої палати Конгресу).

Як повідомляє телеканал NBC News, у Сенаті за цей законопроект проголосували, окрім демократів, й частина республіканців. Зокрема, 22 республіканці віддали свої голоси на підтримку цього законопроекту.

Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер після голосування наголосив, що рішення Сенату змусить російського президента Володимира Путіна "пожалкувати про той день, коли він поставив під сумнів рішучість Америки".

"І надсилаємо чітке двопартійне послання нашим союзникам в НАТО. З цією сильною двопартійною підтримкою, яку ми отримали в Сенаті, з цим голосуванням, я вірю, що якщо спікер Джонсон винесе на розгляд цей закон в Палаті представників, він буде схвалений такою ж сильною двопартійною підтримкою", - наголосив Шумер.

Законопроект про надзвичайну допомогу тепер чекає невизначена доля у контрольованій республіканцями Палаті представників, де консерватори тиснуть на спікера Майка Джонсона заблокувати кошти для України, поки не буде вирішено питання безпеки південного кордону США, через який прибувають незаконні мігранти.

Раніше Джонсон дав зрозуміти, що не поставить на голосування законопроект з допомогою для України без положень про захист південного кордону США.

Сенатор Том Тілліс, який підтримав законопроект з додатковою допомогою для України, повідомив, що спілкувався з членами Палати представників, і якщо спікер Джонсон не поставить цей законодавчий акт на голосування, то представники демократів і республіканців можуть обійти позицію керівництва нижньої палати Конгресу та підписати петицію для схвалення законопроекту.

Адміністрація президента США Джо Байдена ще у жовтні звернулася до Конгресу з запитом про схвалення додаткової допомоги для України на суму близько 60 млрд доларів. Цей запит включав пакет міжнародної допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню. З того часу в Конгресі США республіканці не давали можливості схвалити цей запит через вимогу спершу вирішити внутрішні проблеми США, які виникли на південному кордоні з Мексикою через масовий наплив нелегальних мігрантів.

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