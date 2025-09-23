Сіярто визнав, що розуміє, чому Трамп вимагає, щоб партнери відмовилися від російських нафти і газу.

Угорщина не відмовлятиметься від поставок російських енергоносіїв, незважаючи на заклик президента США Дональда Трампа. Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю The Guardian.

"Ми не можемо забезпечити безпечне постачання енергетичних продуктів нашої країни без російської нафти або газу", - сказав він.

Сіярто визнав, що розуміє, чому Трамп вимагає, щоб європейські партнери відмовилися від російських нафти і газу. Проте він запевнив, що Угорщині буде дуже важко відмовитися від поставок російських енергоносіїв.

"Для нас енергопостачання - це суто фізичне питання. Можна мріяти про купівлю нафти і газу десь крім Росії... Але ми можемо купувати тільки там, де у нас є інфраструктура. І якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, то стає очевидним, що без російських поставок неможливо забезпечити безпечне постачання країни", - сказав він.

У виданні нагадали, що раніше Трамп говорив про те, що він готовий ввести санкції проти Росії, але всі країни-члени НАТО повинні відмовитися від російських енергоносіїв. За його словами, Європа має "зробити перший крок".

Проте, за даними видання, угорська державна компанія MOL Group імпортує близько 5 млн тонн нафти на рік трубопроводом "Дружба", постачаючи сиру нафту на нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині. Будапешт і Братислава чинять опір закликам Трампа припинити імпорт енергоресурсів із РФ.

Раніше президент США Дональд Трамп укотре закликав європейські країни припинити купувати нафту в Росії. У Bloomberg нагадали, що американський лідер говорив про те, що готовий посилити санкції проти РФ, але не тоді, "поки Європа купує російську нафту".

Також Трамп висловив своє розчарування через російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, війна в Україні закінчиться, якщо ціни на нафту будуть знижені сильніше.

