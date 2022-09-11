За словами президента, економічне та політичне об’єднання у Європі досягнуте, але зараз досягається реальне ціннісне об’єднання всього континенту.

Зараз відбувається зміна геополітичної конфігурації у світі, але завершення об’єднання Європи неможливе без України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на щорічній зустрічі YES (Ялтинська європейська стратегія), інформує Офіс глави держави.

"Зараз відбувається зміна геополітичної конфігурації загалом у світі, у Європі. І економічне об’єднання у Європі досягнуте. Політичне об’єднання в Європі, я вважаю, досягнуте. Це все очевидно на рівні інституцій, відносин, повсякденного життя. Але зараз досягається реальне ціннісне об’єднання всього континенту – і, до речі, завдяки Україні також. Зникають останні бар’єри, які були між європейськими країнами. І це завдяки тому, що Європа реально захищає свободу. Європа набуває справжньої незалежності", - сказав президент України.

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Він підкреслив, що завершення об’єднання Європи неможливе без України.

"Тому саме за цю зиму ми маємо зробити абсолютно все, щоб навесні сказати: ми повністю готові до початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі. Це буде історичний момент, історичний час, коли для Європи буде честю прийняти нашу державу. Державу, яка перемагає", - зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що ця зима буде важкою для всіх – від Латвії та Польщі до Британії й Сполучених Штатів.

"Війна – це війна. Вона у світі. Зима буде важкою. Але ми можемо зробити так, що ця зима стане найважчою саме для Росії, для того, хто відповідальний за всі створені проблеми – воєнні, соціальні, цінові, енергетичні та багато інших", - сказав він.

За словами Зеленського, хоч різним суспільствам буде важко зимою, кожне суспільство має знати, що після цих 90 днів починається справжня захищеність на десятиліття від усіх тих загроз, які так болісно переживаються зараз.

"Коли ми пройдемо все це, наш сусід уже не зможе ніколи нічого з нами усіма зробити. Росія вже стала на шлях своєї історичної поразки – і чіткість цього її шляху, контури її поразки стануть очевидними після цих 90 днів. Якщо всі ми будемо чесними й витримаємо. Всі, хто цінує мир більше, ніж війну. Українці, європейці, увесь світ. Ми можемо зробити так, що після цих 90 днів шлях до нашої перемоги стане чіткішим", - сказав президент.

Він наголосив, що протягом осені необхідно максимально посилити санкції проти Росії, посадовців, банків, компаній.

"Все це ви знаєте. Треба погодити всі механізми для реального обмеження російських експортних доходів. Треба забезпечити всі юридичні та політичні основи для впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських активів за кордоном для відшкодування збитків, завданих цією війною громадянам України. Потрібні максимальні візові обмеження для громадян Російської Федерації, щоб спонукати їх до помітного антивоєнного руху. Не просто популізму, а помітного руху, помітної сміливості. А також блокування російської пропаганди й депортація всіх пропагандистів з усіх демократичних країн, щоб у Росії не було навіть шансів сіяти політичний і соціальний хаос", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський підкреслив, що наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі.

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