Нові поступки в обмін на мир: WSJ розповів, на що може піти Зеленський у США

Президент України Володимир Зеленський вирушить завтра в Мар-а-Лаго, щоб обговорити з американським колегою Дональдом Трампом останню мирну пропозицію, і привезе з собою ще більше поступок.

Як ідеться в редакційній статті видання The Wall Street Journal (WSJ), така ситуація ще раз показує, що Україна не є перешкодою на шляху до закінчення війни російського диктатора Володимира Путіна.

На які поступки піде Київ

Зазначається, що в рамках нової мирної угоди Київ може бути готовий поступитися частиною земель на Донбасі.

Видання зазначило, що раніше Україна категорично відкидала можливість повної здачі Донбасу, але тепер Зеленський заявляє, що РФ і Україна можуть вивести війська з деяких позицій у межах демілітаризованої зони, за умови схвалення цього рішення українським народом.

"Це серйозна поступка", - констатувало видання.

Що отримає Київ замість землі

Кілька днів тому Зеленський запевняв, що в обмін на землю Україна отримає гарантії безпеки від своїх західних союзників. Однак подробиці цих гарантій не розголошуються. Вони містяться в документах, таємно узгоджених між Україною та її союзниками. Деталі мають бути чіткими та непорушними, а також схвалені Конгресом США.

"В іншому разі вони мало чого коштуватимуть, коли Путін неминуче їх перевірить", - підкреслило видання.

У чому виверт гарнатій безпеки

Видання зазначило, що ці гарантії будуть "визнані недійсними", якщо Україна "вторгнеться в Росію або відкриє вогонь по російській території без провокації". А Кремль добре відомий своїми провокаціями, які влаштовує під прикриттям, а потім звинувачує Україну.

"Можна з упевненістю сказати, що Росія спробує зірвати перемир'я аналогічними операціями", - констатувало видання.

Що ще передбачають гарантії безпеки

У рамках угоди також передбачено присутність міжнародних сил, імовірно з європейської "коаліції охочих", на передовій для спостереження і зміцнення миру. При цьому угода не підтверджує шлях до членства України в НАТО, але ніщо з опублікованого дотепер цього й не виключає. Вона також натякає на можливий вступ України до Євросоюзу.

У рамках угоди чисельність українських збройних сил буде обмежена 800 тис. осіб - це поліпшення порівняно з 600 тис. у початковому плані США.

"Це максимально можлива кількість, яку може витримати населення України, але слід зазначити, що у РФ таких обмежень не буде. Більш важливим є те, що Захід зможе озброювати Україну, тоді як Київ нарощуватиме виробництво озброєнь", - написало видання.

Журналісти видання вважають, що все це є правдоподібним планом для припинення вогню, але Росія навряд чи його прийме.

WSJ нагадав, що Трамп заявив, що є "хороші шанси" досягти угоди в неділю. Але це, як зазначило видання, означатиме необхідність переконати Путіна в тому, що Трамп не дасть Росії змогу перемогти за столом переговорів, особливо в тому, чого вона не змогла домогтися на полі бою.

Візит Зеленського до США

Учора видання Kyiv Post із посиланням на власні джерела повідомило, що найближчими днями очікують на візит Зеленського до Флориди для переговорів із владою США.

Пізніше того самого дня Зеленський підтвердив, що найближчими днями навідається до Трампа, але дату і місце зустрічі не уточнював.

При цьому кореспондент Axios Барак Равід у соцмережі X із посиланням на українського чиновника повідомив, що Трамп прийме Зеленського у своїй резиденції в Мар-а-Лаго в неділю.

