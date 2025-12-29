Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Путіним

Президент України зазначає, що зараз різняться дії Путіна і його мирна лексика, яку він використовує в діалозі з Трампом.

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі в будь якому форматі з Володимиром Путіним, але важливо, щоб дії і слова у лідера Росії співпадали. Про це Зеленський сказав під час онлайн-брифінгу.

Він зазначив, що виглядає "трішечки дивно", що Путін каже президенту США Дональду Трампу, що хоче закінчити війну і що це є його бажанням, а в той же час заявляє в медіа, що хоче і готовий продовжувати війну.

"Б'є по нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам - куди йти, що захоплювати тощо", - наголосив Зеленський.

Відео дня

За його словами, такі дії Путіна не співпадають з начебто мирною лексикою, яку він використовує в діалозі з Трампом.

"Я сказав президенту США, що, на мій погляд, вони трішечки мають різний характер, всі ці меседжі. Але ще раз: як зустрічатись, в якому форматі домовлятись - нам все одно. Ми готові. Важливо, щоб дії і слова у лідера Росії співпадали", - підкреслив президент України.

Чи можлива зустріч Путіна і Зеленського

Як повідомляв УНАН, Fox News з посиланням на джерело розповіло, що зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго може стати кроком до першої за понад п’ять років прямої телефонної розмови між Зеленським та Путіним.

За словами співрозмовника, саме можливість прямого дзвінка між Зеленським і Путіним розглядається як ключовий прорив у підготовці мирних переговорів.

Вас також можуть зацікавити новини: