Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі в будь якому форматі з Володимиром Путіним, але важливо, щоб дії і слова у лідера Росії співпадали. Про це Зеленський сказав під час онлайн-брифінгу.
Він зазначив, що виглядає "трішечки дивно", що Путін каже президенту США Дональду Трампу, що хоче закінчити війну і що це є його бажанням, а в той же час заявляє в медіа, що хоче і готовий продовжувати війну.
"Б'є по нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам - куди йти, що захоплювати тощо", - наголосив Зеленський.
За його словами, такі дії Путіна не співпадають з начебто мирною лексикою, яку він використовує в діалозі з Трампом.
"Я сказав президенту США, що, на мій погляд, вони трішечки мають різний характер, всі ці меседжі. Але ще раз: як зустрічатись, в якому форматі домовлятись - нам все одно. Ми готові. Важливо, щоб дії і слова у лідера Росії співпадали", - підкреслив президент України.
Чи можлива зустріч Путіна і Зеленського
Як повідомляв УНАН, Fox News з посиланням на джерело розповіло, що зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго може стати кроком до першої за понад п’ять років прямої телефонної розмови між Зеленським та Путіним.
За словами співрозмовника, саме можливість прямого дзвінка між Зеленським і Путіним розглядається як ключовий прорив у підготовці мирних переговорів.