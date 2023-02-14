Також досягнуто важливе розуміння щодо далекобійної зброї та необхідності пришвидшити постачання танків.

Україна та Велика Британія мають повне взаєморозуміння позицій у питанні сучасної бойової авіації.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. Також він подякував британським друзям, прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку за розпочату роботу, зокрема в авіаційному напрямку.

"Ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї та необхідності пришвидшити постачання танків. Маємо хорошу домовленість щодо артилерії та боєприпасів. Маємо повне розуміння позицій одне одного в питанні сучасної бойової авіації", - сказав Зеленський.

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Як Британія підтримує Україну

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський побували на військовій базі в графстві Дорсет. Там вони зустрілися з українськими військовими, які проходять навчання за допомогою британської армії.

На спільній з Зеленським прес-конференції Сунак заявив, що танки Challenger 2 потраплять на лінію фронту в Україні в березні. Прем'єр Британії наголосив, що Україну треба озброїти в короткостроковій перспективі й підсилити - на довгострокову.

8 лютого виступаючи перед британськими парламентарями, президент Володимир Зеленський закликав Велику Британію та інші країни надати Україні бойові літаки.

Пізніше Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу опрацювати питання про те, які реактивні літаки Британія може передати Україні. Той зазначив, що Британія не зможе швидко передати їх Україні.

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