За даними Frankfurter Allgemeine, канцлер Німеччини виступає проти передачі Україні крилатих ракет.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і надалі виступає проти передачі Україні крилатих ракет Taurus - попри підтвердження перехоплення розмови німецьких офіцерів. Про це пише Frankfurter Allgemeine.

За даними видання, після підтвердження інформації про "злив" ставлення Шольца до передачі Києву Taurus не змінилося.

"Не дивно, що відповідальні в Бундесвері всебічно вивчають і обговорюють, які німецькі системи зброї можна використовувати для захисту України від Росії. Це також відбувається в Канцелярії, незалежно від політичних рішень про те, що Берлін може і хоче надати, а що ні", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що для Шольца цей процес є серйозним і проблематичним, оскільки його може використати російська пропаганда - у тому сенсі, що Шольц заявив, що Україна не отримає крилатих ракет Taurus, але військові вже вивчали, які цілі вони можуть досягти.

"Канцлер залишається твердим у своїй відмові. І його партія, СДПН, і парламентська група соціал-демократів підтримують Шольца в його відмові від поставки крилатих ракет Taurus (Україні) ", - пише видання.

Прослуховування німецьких офіцерів щодо поставок ракет Taurus Україні

У Німеччині почали розслідування щодо "злитого" запису, на якому німецькі офіцери нібито обговорювали можливість розміщення крилатих ракет в Україні.

Зараз секретна служба Бундесверу MAD розслідує, чи справді могли прослуховувати військових.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність "злитої" розмови німецьких офіцерів про Україну. Він назвав "серйозним витоком" аудіозапис прослуховування розмови німецьких офіцерів, який опублікували російські пропагандисти, назвавши цей інцидент "великою проблемою".

У зв'язку з інцидентом у Бундестазі закликали до посилення контррозвідки. За словами голови комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, шпигунство завжди було одним з інструментів гібридної війни Росії.

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