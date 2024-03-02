За словами голови комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, шпигунство завжди було одним з інструментів гібридної війни Росії.

У прослуховуванні телефонних розмов німецьких офіцерів є очевидний російський слід. Про це в коментарі n-tv заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

За її словами, шпигунство є частиною російського інструментарію гібридної війни.

"Те, що розмови перехоплюються, не дивно. Це було лише питанням часу, коли це стане публічним", - зазначила політик.

Штрак-Ціммерманн також закликала до чіткої реакції на цей інцидент. На її думку, Росія хоче утримати канцлера Олафа Шольца від того, щоб дати зелене світло на поставку ракет Taurus Україні.

"Нам терміново потрібно посилити нашу безпеку і контррозвідку, тому що ми очевидно вразливі в цій сфері".

"Злита" розмова німецьких офіцерів

У Німеччині почали розслідування щодо "злитого" запису, на якому німецькі офіцери нібито обговорювали можливість розміщення крилатих ракет в Україні.

Нині секретна служба Бундесверу MAD розслідує, чи справді могли прослуховувати військових. При цьому під час зустрічі німецькі офіцери використовували легку для прослуховування платформу WebEx.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність "злитої" розмови німецьких офіцерів про Україну.

Він назвав "серйозним витоком" аудіозапис прослуховування розмови німецьких офіцерів, який опублікували російські пропагандисти, назвавши цей інцидент "великою проблемою".

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