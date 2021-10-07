Нещасна не могла нормально їсти і постійно відчувала біль.

Закриття безкоштовної стоматології стало справжньою трагедією для жінки з Великобританії. Мешканка міста Бері-Сент-Едмундс самостійно вирвала собі 11 зубів, тому що так і не змогла знайти фахівця, який зміг би їй допомогти.

Про це повідомило видання BBC.

Так, Даніель Уоттс розповіла, що шість років тому її стоматолог припинив працювати. Вона не могла знайти безкоштовного фахівця, їй та її дітям нікуди було йти. Вся справа у страховці Національної служби охорони здоров'я, яку має жінка. У країні почали масово закриватися безкоштовні клініки, а приватні відмовляються приймати пацієнтів з такою страховкою.

Спочатку жінка не сильно панікувала, тому що з її зубами все було в порядку. Однак за останні три роки у неї з'явилося багато проблем.

У мешканки Великобританії розхиталися зуби, вона почала відчувати сильні болі. За словами жінки, вона не могла їсти і посміхатися, їй доводилося постійно пити знеболювальні.

"Мої ясна відступили, а зуби розхиталися через втрату кісткової маси", - поскаржилася Уоттс.

Кілька разів вона намагалася звернутися за допомогою, проте їй відмовляли в безкоштовному обслуговуванні. Лікарі говорили, що займуться її зубами, тільки коли з'явиться дійсно "серйозна" причина.

Читайте такожКолишній працівник подавши на Tesla до суду й став мультимільйонеромУ жінки не опухало обличчя, через це стоматологи вирішили, що вона не потребує допомоги. Ніхто не хотів безкоштовно приймати британку, яка страждала від зубного болю. Вона без успіху шукала клініку і відвідала багатьох стоматологів.

В результаті жінка взяла справу у свої руки. Вона вирвала собі 11 зубів, бо вже зневірилася знайти безкоштовного стоматолога.

Мешканка Великобританії зберігає вирвані зуби. За словами жінки, зараз її стоматологія знову відкрилася, але там приймають тільки тих клієнтів, хто може оплатити послуги дантистів без страховки.

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Автор: Поліна Кузенко