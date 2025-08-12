Саме так кремлівський диктатор планує Трампу "вийти із ситуації".

Кремлівський диктатор Володимир Путін пропонує президенту США "зручний шлях до виходу із ситуації", заявив радник Кремля з питань зовнішньої політики Дмитро Суслов. За його словами, Путін очікує два можливих варіанти розвитку подій на саміті, який відбудеться на Алясці.

Перший із них - ухвалення двостороннього російсько-американського плану з досягнення перемир'я в Україні, пише Corriere della Sera. У матеріалі йдеться про те, що це нібито "принципово важливо" з погляду Кремля: домовленість - тільки між РФ і США, без України та Європи.

План може включати виведення українських військ із тих районів Донбасу, де вони ще присутні, і виведення Росії із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей, при збереженні лінії фронту в інших зонах.

Повідомляється, що ще рік тому Москва вимагала повного виведення українських військ з усіх чотирьох окупованих областей, а тепер "просить лише про відхід з Донбасу". Також ключовою частиною домовленості є зобов'язання України не вступати до НАТО.

Суслов підкреслив, що відмова від вступу до НАТО - це нібито "обов'язкова і неминуча умова". "Потім фінальні угоди повинні, природно, включати демілітаризацію України і конституційну реформу в бік федералізації", - зазначив він.

Другий варіант - це відкидання президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами цього рішення, і тоді Трамп повністю припиняє всю військову допомогу Києву і навіть перестає продавати зброю європейцям, щоб вони могли передавати її Україні.

"Це прискорить поразку України та її повний крах", - підкреслив Суслов.

Він вважає, що Трамп може піти на такий крок тому, що "поставив себе в складне становище", коли зажадав від Бразилії, Індії та Китаю припинити імпорт російської нафти, пригрозивши їм вторинними санкціями. Суслов додав, що Трамп показав би слабкість, якби "відступив". Або ж вплутався б у серйозний політико-економічний конфлікт із Китаєм та іншими країнами БРІКС.

"Якщо ж саміт на Алясці виявиться успішним, із затвердженням спільного плану перемир'я в Україні, то гніт, який він необережно підпалив із Китаєм, Індією та Бразилією, буде знешкоджено, а американський президент зможе навіть приписати собі історичну заслугу", - підсумував він.

Зустріч Трампа і Путіна - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія покладає великі надії на саміт Трампа і Путіна. Москва бачить у цьому, зокрема, можливість для перезавантаження відносин із Вашингтоном. Хоча "українське питання" було оголошено головним пунктом порядку денного.

Сенатор Грем, своєю чергою, розповів, що саме змусило Путіна погодитися на зустріч із Трампом. За його словами, спрацював план "мир через силу".

