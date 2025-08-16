Найближчі помічники президента України заявили, що стурбовані тим, що їх усунуть від обговорення майбутнього країни.

Високопоставлений український чиновник, близький до президента, повідомив, що настрій у найближчому оточенні Володимира Зеленського в Києві в п'ятницю ввечері був "напруженим".

"Це огидно", - так неназваний український чиновник охарактеризував зустріч президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна. Про це пише Financial Times.

Найближчі помічники президента України заявили, що стурбовані тим, що їх усунуть від обговорення майбутнього країни. Один із чиновників, який брав участь у телефонній розмові між Зеленським, європейськими лідерами і Трампом у середу перед самітом, назвав наміри президента США "вкрай неоднозначними".

"Один день він говорить про санкції, наступного - про тристоронню зустріч. А потім повністю змінює курс. Усе це безглуздо", - заявив чиновник.

Стверджується, що довіра Києва до президента США слабка. Інший високопоставлений український чиновник сказав:

"Він каже, що хоче миру, але не бажає робити необхідні кроки для його досягнення".

Також український солдат Олександр Солонько заявив, що йому "дуже шкода американських військових, яких змусили на колінах розстеляти червону доріжку" для Путіна.

Зустріч Трампа і Путіна

Трамп зустрів Путіна на льотному полі в Анкориджі "не як ізгоя, а як партнера", зазначали західні ЗМІ.

Після виходу Путіна з літака на червону килимову доріжку президент США поаплодував йому, а потім вони потиснули руки, після чого сіли в американський "Кадилак" і разом поїхали на місце проведення переговорів. Перед зустріччю Трамп і Путін не дали жодних коментарів журналістам.

