Російський диктатор і ініціатор війни проти України Володимир Путін прибув до Аляски для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Путін і Трамп зустрілися на військовому аеродромі і потисли один одному руки, але на питання від журналістів не відповіли.

Як передає кореспондент УНІАН, президентський літак Boeing747 з Трампом на борту, відомий як Air Force One, прибув раніше на військовий аеродром "Елмендорф-Річардсон", аніж літак Іл-96 з Путіним.

Трамп і Путін зустрілися на червоному килимі, розстеленому на злітній смузі аеродрому. Вони потисли один одному руки і прослідували до невеликого подіуму для спільної фотосесії перед представниками преси.

У цей момент журналісти запитали кілька питань, але лідери США та РФ їх проігнорували та нічого не відповіли.

Серед різних питань, журналісти запитали наступне: "Президенте Путіне, чи погодитися на припинення вогню?", а також "чи припинить він вбивати цивільних?". Одразу після питання про цивільних російський диктатор скривив обличчя і підніс палець до вуха з натяком, що нібито не почув питання.

У Трампа журналісти намагалися запитати, яке його послання до Путіна. Під час фотосесії Трамп і Путін вдруге потисли руки.

Переговори Трампа з Путіним

Як повідомляв УНІАН, Трамп і Путін мають провести переговори і лідер США спробує з’ясувати, чи готовий Путін піти на угоду щодо припинення бойових дій в Україні.

Зустріч проходить у форматі "три на три". До глав двох країн приєднаються держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Уіткофф, а також Сергій Лавров та Юрій Ушаков.

