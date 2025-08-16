Вони, аналізуючи так звану "мову тіла", зазначають, що президенти зустрілися "як друзі".

Західні ЗМІ активно обговорюють початок саміту президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна на Алясці.

Вони, аналізуючи так звану "мову тіла", зазначають, що президенти зустрілися "як друзі".

Reuters пише, що "Трамп і Путін вітали один одного як старі друзі; сказати, що їхній прийом був теплим було б майже применшенням".

Відео дня

"Поки що мова тіла на саміті була якою завгодно, але тільки не холодною. Коли Путін наближався до Трампа червоною доріжкою, президент США кілька разів аплодував, вітаючи його на території США вперше за 10 років. Вони потиснули один одному руки і разом попрямували до лімузина Трампа. Пізніше, коли вони сіли за стіл переговорів, Трамп і Путін обмінялися посмішками", - йдеться у статті CNN.

Зазначається, що Путін відомий тим, що висловлює своє ставлення до подій через позу. Експрезиденти США відзначали його звичку сутулитися під час зустрічей, що слугувало ознакою його незацікавленості, але на Алясці він не сутулився. CNN додає:

"Усміхнений Володимир Путін визирав із вікна броньованого лімузина президента Дональда Трампа, коли вони проїжджали повз низку камер біля злітно-посадкової смуги на Алясці".

The New York Times зазначає, що Трамп влаштував Путіну безліч вітальних заходів - проліт військових літаків, червона доріжка, президентське рукостискання і поїздка в його президентському лімузині. Трамп навіть аплодував Путіну, коли той наближався до нього червоною доріжкою.

Телеканал NBC News порівняв і назвав "абсолютно різними" привітання Дональдом Трампом диктатора Путіна та українського лідера Володимира Зеленського.

За версією NBC, "тепле" привітання Путіна різко контрастує зі сваркою, яка сталася взимку із Зеленським у Білому домі, коли Трамп і віце Венс розкритикували Зеленського за те, що він "не виявив належної поваги".

Зустріч Трампа і Путіна

Переговори у вузькому складі (два президенти і чотири їхні радники) тривають уже понад дві години. Що на них обговорюють і коли вони закінчаться, невідомо. Кремль оголосив, що до переговорів долучиться міністр оборони Андрій Білоусов.

Одна з журналісток англійською мовою викрикнула: "Президенте Путін, ви перестанете вбивати мирних людей?", поки Путін і Трамп стояли перед репортерами на червоній доріжці. Путін зробив здивоване обличчя і показав жестом, що або не розуміє, або не чує те, що йому говорять.

Неназваний європейський чиновник у розмові з CNN висловив полегшення через скасування переговорів Путіна і Трампа у форматі "сам на сам". Це, "ймовірно, обнадіює", сказав він. Білий дім назвав зустріч Путіна і Трампа "історичною".

Вас також можуть зацікавити новини: