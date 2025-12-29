Зустріч Зеленського та Трампа: з'явилися перші коментарі з Європи та Росії

Лідери Європи підкреслили важливість твердих гарантій безпеки для України.

У Флориді, США, в неділю, 28 грудня, пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Білого дому Дональда Трампа. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала в соцмережі Х про "хороший прогрес", який було досягнуто.

Президентка Єврокомісії повідомила, що взяла участь у відеоконференції з Трампом, Зеленським та європейськими лідерами.

"Було досягнуто значного прогресу, який ми вітаємо. Європа готова продовжувати співпрацю з Україною та нашими американськими партнерами для закріплення цього прогресу. Першочергове значення в цих зусиллях має наявність непорушних гарантій безпеки з першого дня", - написала вона.

Також прессекретар прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який також взяв участь у відеоконференції, заявив, що Стармер та лідери Європи "підкреслили важливість твердих гарантій безпеки". Додається, що вони зазначили "невідкладність припинення цієї варварської війни якомога швидше".

"Прем'єр-міністр підкреслив прихильність Сполученого Королівства тісній співпраці з партнерами, щоб зберегти набраний темп у найближчі дні", - йдеться в заяві прессекретаря Стармера.

Примітно, що з російської сторони прокоментував зустріч лише спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв. Він в соцмережі Х подякував президенту США Дональду Трампу.

"Весь світ цінує мирні зусилля президента Трампа та його команди", - йдеться в його повідомленні.

Ще заяву виклала й пресслужба прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні.

"Президент Трамп і президент Зеленський представили результати, досягнуті в ході поточних переговорів, з особливим акцентом на гарантіях безпеки, і визначили питання, що залишилися", - йдеться в заяві.

Мелоні підкреслила важливість згуртованості партнерів у період просування переговорного процесу.

"Росія має продемонструвати відповідальність та відкритість до перемовин. Зокрема, показати намір припинити бойові дії", - вказано в заяві пресслужби прем'єрки Італії.

Результати зустрічі Зеленського та Трампа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що перемовини з президентом України Володимиром Зеленським продовжаться в понеділок, 29 грудня. За його словами, з Зеленським вони обговорили 95% питань. Проте є один пункт, який поділив їхні думки. Трамп вважає, що за декілька тижнів стане відомо, чи спрацює мирний план. Він не виключив тристоронню зустріч, але це може відбутися "в потрібний час".

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує їхати до України в разі підписання мирної угоди. Згодом він додав, що не виключає свого виступу в Верховній Раді, якщо це допоможе. На це президент України Володимир Зеленський відповів, що очільника Білого дому будуть раді бачити в Україні, якщо він захоче приїхати.

