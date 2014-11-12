"Далекобійники" з Бердичівської артбригади воюють з бойовиками на передовій (фоторепортаж)

В АТО на сході України беруть участь артилеристи 26 Бердичівської артилерійської бригади 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України.

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Їх звичайна робота – виконання бойових завдань. Це і є той подвиг, про який вони не люблять розповідати в інтерв'ю. На озброєнні військовослужбовці бригади мають серйозну техніку. Навіть російські окупанти та бойовики це визнають, підраховуючи свої втрати.