"Далекобійники" з Бердичівської артбригади воюють з бойовиками на передовій (фоторепортаж)
15:50, 12 листопада 2014Військо
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На озброєнні військовослужбовці бригади мають серйозну техніку.
Артилеристи виконують завдання у зоні АТО / Олександр Клименко, "Голос України"
В АТО на сході України беруть участь артилеристи 26 Бердичівської артилерійської бригади 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України.
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Їх звичайна робота – виконання бойових завдань. Це і є той подвиг, про який вони не люблять розповідати в інтерв'ю. На озброєнні військовослужбовці бригади мають серйозну техніку. Навіть російські окупанти та бойовики це визнають, підраховуючи свої втрати.
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