Армія готова до відсічі збройної агресії – міністр оборони

Міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полторак заявив, що Збройні Сили, завдяки допомозі керівництва держави, усього українського суспільства, продовжують нарощувати бойові спроможності з метою виконання завдань за призначенням та готові до відсічі збройної агресії.

Про це він сказав 21 листопада у Центральному будинку офіцерів ЗСУ під час зустрічі з представниками Київської Асоціації військових аташе, акредитованих в Україні, повідомляє прес-служба міністерства.

«Ми вживаємо усіх можливих заходів для забезпечення збереження територіальної цілісності та суверенітету України», - наголосив Полторак.

За словами міністра, воєнно-політична ситуація, що склалася сьогодні довкола України, вимагає переосмислення підходів до підтримання національної безпеки України.

«Для вирішення цього завдання в Україні триває комплексний огляд сектору безпеки і оборони. Міноборони вже надало пропозиції до проектів послання Президента України до Парламенту та Стратегії національної безпеки», - повідомив він.

Полторак розповів, що Міноборони підготовлено проект нової редакції Воєнної доктрини України, в якому передбачено визнання воєнного та потенційного противника, уточнено питання сучасних воєнних загроз, розширено положення щодо застосування воєнної сили та відхід від позаблокового статусу України. Крім того, розпочато формування проектів Стратегічного оборонного бюлетеня України та Державної програми розвитку Збройних Сил України. Основні показники зазначених документів буде враховано при опрацюванні проекту Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки.

Він підкреслив, що сьогодні ситуація на території Донецької та Луганської областей залишається стабільно напруженою, що обумовлено рядом факторів.

«Суттєво впливає на безпекову ситуацію Російська Федерація, яка після анексії Криму, завуальовано підтримує дії терористів на Сході України. З 18.00 5 вересня Збройні Сили України продовжують дотримуватися режиму припинення вогню на території Донецької та Луганської областей, — зазначив міністр оборони. — Проте незважаючи на режим припинення вогню, ситуація на території цих областей залишається вкрай напруженою, що обумовлено систематичним порушенням досягнутих домовленостей шляхом здійсненням збройних провокацій з боку бойовиків проти українських військових і цивільного мирного населення».

Генерал-полковник зауважив, що у розв’язанні конфлікту на сході України Міністерство оборони України надає важливого значення ролі міжнародних організацій.

«Ми продовжуємо тісну взаємодію зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, яка працює в Україні. Визнаючи важливу роль Місії ОБСЄ у вирішенні конфлікту в Україні, ми будемо й надалі надавати підтримку співробітникам Місії у виконанні їх завдань з об’єктивної і неупередженої оцінки ситуації на Сході нашої держави, діяльності, спрямованої на припинення збройного протистояння та відновлення миру», — сказав міністр.

«У нас широкий список подяки від щирого серця усім за тверду позицію, фінансову допомогу, технічне сприяння. Ми вдячні урядам багатьох країн світу за допомогу надану нашій державі у цій вкрай складній ситуації. Також дякую за кожне врятоване на українському Донбасі життя. За час проведення АТО за кордон направлено 41 військовослужбовця, 36 поранених знаходяться на реабілітації, започатковано співпрацю з Агенцією НАТО з питань реалізації Програми з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців АТО», — повідомив він.

Генерал-полковник Степан Полторак також підкреслив, що в умовах зовнішньої агресії проти України та зосередження матеріальних та фінансових ресурсів на забезпеченні першочергових потреб української армії навчання військовослужбовців та працівників ЗС України за кордоном за сприяння країн-партнерів є одним з інструментів у підготовці кадрів, базуючись на досвіді армій провідних країн світу. У 2014 році сплановано підготовку 139 військовослужбовців та працівників у 14 країнах. Під час загострення військово-політичної обстановки в Україні та втручання Росії у внутрішні справи нашої держави, країни-партнери погодились надати Україні додаткові навчальні місця для підготовки українських військовослужбовців у своїх військово-навчальних закладах.

«Ми залишаємось відкритими і готовими взаємодіяти для розв’язання кризової ситуації, в першу чергу мирним шляхом. Це потребує наших спільних зусиль. Упевнений, що з вашою підтримкою, за підтримки світової спільноти ми переможемо у цій боротьбі. Дякую вам за підтримку України у цей складний для нас час», — зазначив Полторак та побажав представникам Київської Асоціації військових аташе, акредитованих в Україні, щоб у їхніх країнах ніколи не було війни.