НАТО буде поглиблювати партнерство з Україною

Фото: Міністерство Оборони України

Перед початком засідання Міністр оборони України зустрівся з Генеральним секретарем НАТО. Андрес Фог Расмуссен зазначив, що Альянс цінує партнерське співробітництво з Україною, повідомляє сайт Міністерства оборони України.

– Затвердження в Україні стратегічних документів стосовно розвитку сектору безпеки і оборони та реформування Збройних Сил України створило необхідну базу для розвитку практичного партнерства України з НАТО з усіх питань, що становлять взаємний інтерес. Висловлюю вдячність Україні за її діяльність щодо підтримання миру та стабільності, – зазначив Андрес Фог Расмуссен.

Як пріоритетні напрямки співробітництва України з НАТО в оборонній сфері Міністр визначив: підтримання воєнно-політичного діалогу, сприяння здійсненню реформування та розвитку Збройних Сил України, внесок у забезпечення міжнародної безпеки, а також оборонно-технічне співробітництво.

Міністри оборони країн НАТО у своїх виступах високо оцінили взаємодію України з НАТО та підтвердили готовність продовжувати партнерство з нашою державою під егідою Комісії Україна – НАТО та поглиблювати його шляхом інтенсивних контактів з Україною на всіх рівнях.

– В рамках позаблокового статусу Україна зацікавлена як у реалізації існуючих механізмів співробітництва з Альянсом, так і в їх розширенні. Ми розглядаємо практичне співробітництво з Альянсом як вагомий елемент реалізації реформ у секторі безпеки і оборони України, – наголосив Павло Лебедєв.

Міністр оборони України поінформував своїх колег про зміст реформ, що тривають у Міністерстві оборони та Збройних Силах України, а також щодо основних положень Стратегічного оборонного бюлетеня та Концепції реформування і розвитку Збройних Сил України до 2017 року.

– Метою проведення реформ в оборонному секторі є створення мобільних, високопрофесійних Збройних Сил, здатних адекватно реагувати на виклики сьогодення та брати активну участь у міжнародних заходах з підтримання миру і безпеки, – зазначив Павло Лебедєв.

Міністр оборони України відзначив прогрес, досягнутий Україною у переході на сучасні стандарти, у тому числі в розробці Концепції оперативних (бойових) спроможностей, започаткуванні Системи оперативних стандартів Збройних Сил України та оптимізації структури української армії.

Глава українського оборонного відомства підкреслив, що одним із пріоритетних напрямів для України є миротворча діяльність. Він поінформував присутніх про перспективи участі нашої держави в операціях Альянсу в Косово, Афганістані, Силах реагування НАТО, а також операції “Океанській щит”. За словами Міністра оборони, Україна зацікавлена у поглибленні практичної взаємодії за існуючими напрямами, отриманні фахової допомоги з боку НАТО та країн-членів у процесі здійснення перетворень у секторі оборони та безпеки.

Учасники засідання наголосили на важливості продовження співробітництва між Україною та НАТО в рамках Річної національної програми, Процесу планування та оцінки сил і щорічного Робочого плану Військового комітету Україна – НАТО.

Сторони підтвердили готовність України та Альянсу до подальшого розвитку конструктивного партнерства.