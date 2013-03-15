Лікарні Міноборони мають бути кращими в Україні – Лебедєв

Фото: Міністерство оборони України

– Я особисто дав доручення та призначив робочу групу щодо розробки абсолютно нової концепції розвитку та реформування системи медичного забезпечення, яка має передбачити гарантовану якість та обсяги надання медичної допомоги не тільки військовослужбовцям, а й пенсіонерам, ветеранам Збройних Сил та іншим категоріям, які мають право на безоплатне лікування, – зазначив Міністр оборони України Павло Лебедєв сьогодні, 15 березня, у Вінниці, під час зустрічі з колективом Військо-медичного клінічного центру Центрального регіону.

Він підкреслив, що на медичному забезпеченні у Військово-медичному департаменті оборонного відомства, в лікувальних закладах перебуває 1 мільйон 100 тисяч осіб. З них 140 тисяч військовослужбовців, 400 тисяч пенсіонерів, 350 тисяч членів їхніх сімей, та інші верстви населення.

– Одним із пріоритетних завдань, які ставляться перед військовою медициною, це – запровадження нових сучасних технологій. Для того щоб лікувальні заклади Міністерства оборони були кращими в Україні і працювали на рівні світових стандартів, – зазначив Міністр оборони України.

Павло Лебедєв нагадав, що військова медицина, Військово-медичні клінічні центри є кращими лікувальними закладами у регіонах. Під час проведення фінальної частини Євро-2012 були вибрані військові медичні установи для лікування футбольних фанів.

– Комісія UEFA при відвідуванні військово-медичних клінічних центрів, зокрема у Львові та Києві підтвердила, що вони відповідають світовим стандартам. У разі необхідності саме військові медики мали надавати допомогу, і зрештою надавали її, – сказав він.