Легенда реактивної авіації зустрівся з майбутніми офіцерами-льотчиками

Під час зустрічі випускник Чугуївського військового авіаційного училища льотчиків і легенда багатьох військових поколінь розповів майбутнім офіцерам про становлення і розвиток авіаційної техніки, особливості випробувальної роботи. Із особливою теплотою він пригадав свої дружні стосунки із льотчиками-космонавтами, серед який є й перший космонавт планети Юрій Гагарін.

Від курсантської аудиторії на адресу почесного гостя надійшло чимало запитань. Майбутніх офіцерів-льотчиків найбільше цікавили його успіхи на шляху становлення як пілота та підкорювача реактивних швидкостей.

– За свою військову службу я випробував більше ніж 30 типів літаків, встановив 6 світових авіаційних рекордів, з яких три – абсолютні всесоюзні рекорди. Навіть після отримання складних травм і неможливості продовжувати льотно-випробувальну роботу, я залишився в строю і працював на землі у конструкторському бюро «МіГ», – розповів Георгій Мосолов.

До речі, Георгій Костянтинович є почесним громадянином міста Харкова. Його ім’ям названі школи і прикордонні застави.

Наприкінці зустрічі Георгій Мосолов подякував командуванню університету за збереження та популяризацію бойових традицій легендарних асів Великої Вітчизняної війни, льотчиків-випробувачів, космонавтів. У свою чергу полковник Андрій Алімпієв запевнив гостя у тому, що нинішні покоління військової авіації так само, як і попередні, прагнуть справжньої льотної роботи та готові до виконання усіх складних завдань.