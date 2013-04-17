У Центральному будинку офіцерів пройшов прийом громадян з особистих питань

Посадовець вислухала звернення 12 громадян, питання яких переважно стосувалися покращення житлових умов.

Громадянка Надія Чабаненко з Одеси – в минулому військовослужбовець. Вона звернулася з питанням щодо забезпечення її житлом для постійного проживання. Враховуючи те, що жінка – інвалід другої групи, їй було запропоновано надати житло у Білгород-Дністровському гарнізоні, адже в Одесі черга на отримання житла набагато більша. Надія Чабаненко не відразу погодилася на такий варіант вирішення проблеми та попросила час для роздумів.

А полковник Олег Грищенко, навпаки, отримав довгоочікуване службове житло, але склалася така ситуація, що його потрібно здати. Його питання стосувалося постановки на квартирну чергу у Київському гарнізоні. Справа в тому, що спочатку він проходив службу у Васильківському гарнізоні, де й отримав службову квартиру. Після його переведення до столиці він повинен зареєструватися при своїй новій частині та стати на квартирну чергу в гарнізоні. Через місяць після новопризначення офіцер отримав звістку, що потрібно звільнити службове житло.

Полковник Олег Грищенко очолює командний пункт Повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, який цілодобово несе бойове чергування в Системі протиповітряної оборони України. Займаючись бойовою роботою, йому ніколи вирішувати проблеми, пов’язані із недосконалою нормативно-правовою базою. В цьому офіцера одноголосно підтримали інші посадові особи оборонного відомства, які також приймали участь у розгляді звернень громадян. Тим більше, що згідно житлового кодексу офіцер має право утримувати службове житло до моменту отримання іншого. А інші документи, якими керується столичне КЕУ, суперечать цьому.

– Якщо не врегулювати нормативно-правову базу та не привести її до відповідності, після закінчення служби полковника Олега Грищенка може трапитися вкрай неприйнятна ситуація – на проживання в службовій квартирі у Василькові він не матиме прав, і стати на чергу, щоб отримати іншу він не зможе – дійшли висновку представники Міноборони.

З подібною ситуацією, пов’язаною із недосконалою нормативно-правовою базою може зіштовхнутися будь який військовослужбовець. Тому на обговоренні цього питання вирішили, що внести зміни до відповідних наказів не так вже і складно. Шляхи вирішення цієї проблеми знайдуть і ситуацію змінять на користь військовослужбовців. Тобто і у інших подібних проблем не виникатиме, і полковник Олег Грищенко зможе отримати гарантії та не турбуватися за своє житло.