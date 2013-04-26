У гарнізонах Збройних Сил України вшанували Героїв Чорнобиля

У Чернігові відбувся мітинг-реквієм та церемонія покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Чорнобиля. У заході взяли участь ліквідатори аварії на ЧАЕС, керівництво області та міста, керівний склад Територіального управління «Північ», військовослужбовці гарнізону, вихованці Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та мешканці міста. Присутні вшанували світлу пам’ять загиблих чорнобильців хвилиною мовчання, а після закінчення в небі прогримів салют на честь ліквідаторів.

Слід додати, що під час аварії з Чернігівщини у зону Чорнобильської АЕС були відряджені зведені загони пожежних, правоохоронних органів, представники цивільної оборони об’єднання «Хімволокно» та військовослужбовці гарнізону.

Чернігівщина відноситься до областей, які найбільш уражені радіоактивним впливом, адже відстань від АЕС до обласних кордонів складає лише 40 км. Майже вся територія регіону в різній мірі зазнала радіоактивного впливу, 7 районів області віднесені до забруднених територій. Це 246 населених пунктів, де проживає більше 110 тис. людей. Загалом на Чернігівщині постраждали від Чорнобильської катастрофи більше 227 тисяч людей, серед них майже 160 тис. дітей. Понад 5 тисяч людей стали інвалідами, а більше 14 тисяч є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У Запоріжжі за участю військовослужбовців гарнізону відбувся мітинг-реквієм та церемонія покладання квітів до пам’ятного знаку «Фонтан життя», встановленого в обласному центрі. Напередодні на базі обласного військового комісаріату пройшов Урок мужності «Ми пам’ятаємо Вас, герої Чорнобиля». Про ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС своїми спогадами з присутніми поділилися ліквідатори-чорнобильці. Зокрема, полковники у відставці Валерій Глоба та Олександр Маміченко розповіли про умови виконання завдань з ліквідації аварії на ЧАЕС, проведення дезактивації 30-кілометрової зони.

Варто зазначити, що у ліквідації наслідків аварії взяли участь до 16,5 тисяч жителів Запорізької області, левова частина яких – військові місцевого гарнізону.

Тим часом в Одесі, у Військово-історичному музеї 59-го Будинку офіцерів, відбувся Урок мужності, присвячений тим подіям. У рамках заходу присутні ознайомилися з експозицією «Чорнобиль – місце подвигів воїнів», що розповідає про подвиг військовослужбовців 262-го окремого механізованого полку цивільної оборони Одеського військового округу, які з перших днів аварії перебували в небезпечній зоні, та з ризиком для життя ліквідовували її жахливі наслідки. Гості також мали можливість переглянути документальну кінострічку, присвячену людям і подіям цієї трагедії 27-річної давнини.

У Дніпропетровську в кафедральному Свято-Троїцькому соборі пройшла панахида за загиблими ліквідаторами трагедії. Після богослужіння відбулася хресна хода до меморіального комплексу «Чорнобильський дзвін». Учасники пам’ятного заходу вшанували світлу пам’ять рятівників-чорнобильців хвилиною мовчання, а після закінчення мітингу-реквієму пролунав дзвін у пам’ять постраждалих від Чорнобильської катастрофи.