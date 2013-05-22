Міністр оборони України зустрівся із заступником голови Центральної військової ради КНР

Учасники делегацій обговорили перспективи військового та військово-технічного співробітництва між оборонними відомствами двох країн.

Відкриваючи зустріч, міністр оборони України Павло Лебедєв відзначив, що наші народи поєднувала боротьба зі спільним ворогом – фашизмом – у ході Другої світової війни, дружня допомога під час післявоєнного будівництва.

– На базі цих відносин і розвивається сьогодні наше співробітництво в оборонній сфері. Його пріоритетними напрямами є співпраця в галузі військової освіти та у військово-технічній сфері, спільна участь підрозділів наших країн у тренуваннях та операціях з підтримки миру та безпеки. Ми відкриті й для інших спільних проектів, – зазначив Павло Лебедєв.

Глава оборонного відомства України наголосив, що практичними заходами двостороннього співробітництва між Збройними Силами України та Народно-визвольною армією Китаю у цьому та наступних роках можуть стати спільне тренування підрозділів військово-морських сил під час візиту в Україну китайських військових кораблів, відвідування військовослужбовцями Китайської Народної Республіки українських центрів міжнародної миротворчої діяльності, співробітництво в галузі військової авіації, боротьби з піратством та міжнародним тероризмом, допомоги населенню у випадку надзвичайних ситуацій.

У свою чергу заступник голови Центральної військової ради Китайської Народної Республіки генерал-полковник Сюй Цілян зазначив, що Китай вбачає в Україні надійного та стабільного партнера на довгострокову перспективу.

– З 1992 року Україна і Китай уклали близько 200 контрактів у військово-технічній галузі, які були успішно виконані. Це сприяло встановленню високого рівня довіри, і співробітництво між нашими країнами в оборонній сфері має міцну базу і великі перспективи, – зазначив генерал-полковник Сюй Цілян.

У подальших планах візиту в Україну військової делегації Міністерства оборони Китайської Народної Республіки – відвідання авіаційної бази Повітряних Сил Збройних Сил України Бельбек у Криму, візит до Севастопольської бухти, ознайомлення з можливостями оборонно-промислового комплексу України.

У Києві у Парку Вічної Слави військові делегації України та Міністерства оборони Китайської Народної Республіки покладуть вінок до Могили Невідомого солдата.

Офіційний візит військової делегації Міністерства оборони КНР в Україну завершиться 24 травня.