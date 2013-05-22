У рамках Договору з відкритого неба інспектори США та Канади працюють на території України

Мета заходу – виконання спостережного польоту для сприяння спостереженню за виконанням існуючих або майбутніх угод у галузі контролю над озброєннями, та для розширення можливостей щодо запобігання кризам та регулювання кризових ситуацій в рамках Наради з безпеки i співробітництва в Європі та в інших відповідних міжнародних організаціях.

Спільна група США та Канади складається з 34 інспекторів: 30 представників США та 4 представники Канади. Інспекційну групу очолює капітан 2 рангу Кристіан Нельсон. Групу супроводження України очолює заступник начальника відділу реалізації Договору «відкрите небо» Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України полковник Юрій Гончар.

Місія спостережного польоту проводитиметься без права відмови. Спостережний політ запланований на сьогодні, 22 травня. Маршрут спостережного польоту проходитиме над південною частиною України.

За результатами спостережного польоту буде складено формалізований звіт, який у тижневий термін буде розповсюджений між державами-учасницями договору через мережу зв’язку ОБСЄ.

Довідка. Договір з відкритого неба (далі – договір), підписаний 24 березня 1992 року в м. Гельсінкі (Фінляндія), ратифікований Верховною Радою України 2 березня 2000 року (Закон України про ратифікацію Договору з відкритого неба), передбачає можливість для Держав-учасниць виконувати спостережні польоти над територіями інших держав-учасниць.

Договір вступив в силу з 1 січня 2002 року та є безстроковим. Мета договору є застосування режиму відкритого неба для зміцнення миру, стабільності та розвитку безпеки, відкритості та транспарентності, сприяння спостереженню за виконанням діючих або наступних угод у галузі контролю над озброєнням та для розширення можливостей щодо запобігання криз та кризових ситуацій в рамках Ради з безпеки та співробітництва в Європі. На цей час кількість держав-учасниць договору складає 35.

З метою виконання міжнародних зобов’язань України та реалізації положень договору була створена Державна програма реалізації Договору з відкритого неба (далі – програма) та затверджена указом Президента України від 29 вересня 2000 року № 1097/2000.

Указом Президента від 27 березня № 168/2013 «Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 29 вересня 2000 року №1097 «Про Державну програму реалізації Договору з відкритого неба» набула чинності нова «Державна цільова програма реалізації Договору з відкритого неба», затверджена постановою Кабінету міністрів України від 19 серпня 2013 року №867 (далі – програма).

Розробка постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження державної цільової програми реалізації Договору з відкритого неба» обумовлена приведенням та дотриманням вимог чинного законодавства щодо розробки та виконання державних цільових програм у відповідності до Закону України від 16.03.2004р. №25 «Про державні цільові програми», Постанови КМУ від 31.01.2007 р. №106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» розпорядження Кабінету міністрів України від 23.03.2011 №223-р «Деякі питання оптимізації державних цільових програм».

З початку дії попередньої програми виконано наступні заходи:

1. Підготовлено чотири аеродроми «відкритого неба» Бориспіль, Львів, Одеса, Бельбек.

2. Проведено сертифікацію двох літаків спостереження Ан-30Б.

3. Створено адміністративно-побутовий комплекс в авіаційному гарнізоні Бориспіль для виконання процедур за договором.

4. З 1 січня 2002 року по теперішній час держави-учасниці договору виконали над територією України 137 (квотних) та 24 (тренувальних) спостережних польотів.

Спостережні польоти над територією України здійснювались наступними державами: Боснією і Герцеговиною, Бенілюксом, Болгарією, Великою Британією, Грецією, Іспанією, Італією, Канадою, Норвегією, Польщею, Румунією, Словаччиною, США, Туреччиною, Угорщиною, Фінляндією, Францією, ФРН, Хорватією, Чехією.

5. У свою чергу, Україна здійснила 139 (квотних) та 35 (тренувальних) спостережних польотів над територіями Бенілюксу, Болгарії, Великої Британії, Греції, Данії, Іспанії, Італії, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, США, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, ФРН, Чехії.

6. Крім того, відповідно до двосторонніх домовленостей, виконано 29 місій спостережних польотів держав-учасниць договору на українському літаку спостереження Ан-30Б на умовах оренди (Польща, Чехія, Іспанія, США, Великобританія, Данія, Словаччина).

Нова програма визначає:

- створення авіаційного комплексу спостереження на базі серійного літака вітчизняного виробництва, обладнаного апаратурою спостереження (панорамним і кадровими фотоапаратами, відеокамерами, інфрачервоним пристроєм та радіолокаційною станцією бокового огляду);

- створення на базі авіаційної ескадрильї «Блакитна стежа» (м. Бориспіль) наземної комп’ютерної лабораторії з відповідним програмним забезпеченням для оброблення цифрової інформації, отриманої в ході виконання спостережних польотів та наземного полігона з мірами візуального, інфрачервоного, радіодіапазонів електромагнітного випромінювання;

- розроблення (утримання) відповідної організаційно-штатної структури підрозділів, діяльність яких пов’язана з виконанням договору;

- забезпечення захисту державних інтересів під час здійснення супроводжень місій спостережних польотів літаків держав-учасниць договору над територією України.

Україна має 12 активних та 12 пасивних квот на рік. Тобто зобов’язана щороку приймати 12 місій спостережних польотів над своєю територією, та має право виконувати щороку 12 польотів над територіями інших держав-учасниць. При виконанні польотів застосовуються сертифіковані літаки, обладнані визначеною договором апаратурою спостереження. Виконання польотів за договором є джерелом отримання інформації щодо військової діяльності держав-учасниць.