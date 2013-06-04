Президент доручив уряду спростити алгоритм залучення військових до ліквідації надзвичайних ситуацій

Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів України підготувати зміни до законодавства щодо спрощення алгоритму залучення військовослужбовців до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Про це Глава держави сказав, виступаючи перед учасниками тактико-спеціальних навчань із застосування сил і засобів Державної служби з надзвичайних ситуацій та Збройних Сил України, що відбулися в с. Гаї Роменського району Сумської області.

– Найголовніше для держави – це безпека громадян. Ми повинні вміти оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, адже людські життя – найцінніший скарб. Залучення Збройних Cил до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій має бути систематичним завданням. Тому моїм Указом доручаю Кабінету Міністрів розробити пропозиції щодо змін законодавства у даній сфері, а Верховній Раді – розглянути ці пропозиції, – наголосив Президент.

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України додав, що в цьому питанні Україна повинна врахувати позитивний досвід інших країн.

На переконання Глави держави, участь підрозділів Збройних Сил України у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій має бути не епізодичною, а стати важливим системним завданням.

– Це має бути враховано в ході реформування Збройних Сил України та організації навчально-бойової підготовки, – підкреслив Віктор Янукович.