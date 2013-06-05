Журналісти Харківщини вступили у двобій з танком (фото)

На Харківщині, в рамках інформаційно-патріотичної акції “Полігон для журналістів“ цивільним кореспондентам запропонували постріляти з автомату Калашникова, кинути навчальну гранату, подолати вогняні перешкоди та вступити у двобій з танком типу Т-64Б. Майже 20 цивільних кореспондентів відчули на собі всю складність романтики військової служби. Практичні заняття відбулися на базі навчально-тренувального комплексу Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут“.

– Захист Вітчизни – це не проста справа, а, перш за все, професіоналізм самого високого рівня. Полігонні заняття, робота на техніці сприяють закріпленню теоретичних знань, здобуттю необхідних навичок. Пропоную вам на один день зануритися у армійські будні та взяти участь у тактико-спеціальних навчаннях разом із молодими солдатами, – такими словами зустрів гостей начальник факультету полковник Олександр Серпухов.

Так, згідно з планом польового вишколу, акули пера спочатку відпрацювали вправи з вогневої підготовки та засвоїли основи фортифікації і маскування. І тільки після цього гостям військової установи поставили найскладніше завдання – зайняти оборону в окопі, над яким проїде 40-тонний бойовий танк типу Т-64Б.

– Спеціальна вправа з обкатування танком особового складу є своєрідною перевіркою морально-психологічної стійкості воїнів. Щодо страху перед грізною зброєю, то його можна перебороти, зосередившись на послідовності своїх дій, – виступив перед взводом цивільних журналістів керівник занять майор Андрій Задорожний.

Першими вступити у двобій з танком виявили бажання представниці чарівної статі. Характерна жіноча уважність та відповідальність під час виконання підготовчих вправ допомогли їм здобути відмінні результати в тяжкому випробуванні.

– Мої емоції просто б’ють феєрверком, – поділилася своїм враженням власний кореспондент телеканалу “1+1“ Аліна Цибова. – Такого вибуху адреналіну я ще ніколи не відчувала. Відтепер я краще розумію військову справу і яким чином вчорашні новобранці стають справжніми чоловіками. Дякую організаторам за таку можливість по-новому “відкрити“ Збройні Сили.

Після занять із залученням бойової техніки, на гостей чекало фінальне випробування – проходження смуги психологічної підготовки.

– Цей рубіж подолання страху складається із 12-ти груп перешкод, серед яких: подолання танкового рову, підняття та спускання металевою естакадою, прохід підвісною колодою, просування лежачи під навісним колючим дротом, перетинання через вогняні та водні перешкоди, тощо. Тож будьте максимально уважні та обережні, – пояснив майор Андрій Задорожний.

Заключний іспит на стійкість перед труднощами усі акули пера та володарі телеоб’єктиву склали успішно. Крім отримання позитивних спогадів на факультетському полігоні, журналісти мали змогу поспілкуватися із солдатами весняного призову, котрі нещодавно долали першу сходинку військової кар’єри – польові випробування.

Після завершення інформаційно-патріотичної акції “Полігон для журналістів” командування факультету подякувало представникам ЗМІ за участь у заході та вручило цінні подарунки.

– Наш виш – єдиний в країні навчальний заклад, який носить почесне найменування “гвардійський“. Після проходження усіх польових випробувань ми приймаємо гостей до лав воїнів-гвардійців, яким невідомий страх. Тож вітаю усіх із цією значною подією і зичу всіляких гараздів, – підсумував навчальний день полковник Олександр Серпухов.