У військових капеланів тепер є свій Кодекс

На заході були присутні уповноважені представники Української Православної Церкви, Української Православної Церкви Київського Патріархату, Римо-католицької церкви в Україні, Української греко-католицької Церкви, Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн – баптистів, Духовного управління мусульман України.

До обговорення питань порядку денного долучилися начальник відділу роботи з громадськими, релігійними організаціями та шефських зв’язків Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Олександр Щербінін та старший офіцер відділу полковник Руслан Коханчук, а також виконавчий директор Інституту релігійної свободи Максим Васін.

Спочатку заслухали доповідь про виконання рішень попереднього засідання дорадчого органу при вітчизняному оборонному відомстві та обговорили питання порядку денного. Учасники засідання затвердили Кодекс військового священника (капелана), який регламентує душпастирську опіку військовослужбовців у Збройних Силах України різних віросповідань представниками церков і релігійних організацій. Кодекс регламентує, що, серед іншого, військовий священик (капелан) повинен усвідомлювати, що він працюватиме в поліконфесійному середовищі, тому добровільно бере на себе обов’язок співпрацювати з капеланами інших релігійних конфесій для забезпечення душпастирської опіки військових та членів їхніх сімей, котрі перебувають під його опікою.

Священики, які здійснюють душпастирську опіку у Збройних Силах, повинні поважати релігійні переконання та традиції віруючих військовослужбовців інших конфесій, як і право на свободу світогляду невіруючих. Вони також мають з повагою ставитися до військових капеланів інших конфесій, до їх релігійних переконань та практик.

Також дискусії точилися навколо потреби у методичних рекомендаціях із задоволення релегійних потреб українських миротворців за кордоном. Учасники засідання зазначили, що в цьому напрямі вже помітні позитивні зміни. Адже на сьогоднішній день у миротворчих місіях працюють священники, які уклали із Міністерством оборони пятирічний конракт і знаходяться на посадах офіцерів з релегійних питань. Торкнулись і питання їхнього подальшого проходження служби після повернення з місій.

Під час засідання помічник Міністра оборони України Антон Соколов повідомив учасників про вжиті заходи задля організаційно-технічного забезпечення подальшої діяльності Ради. Звертаючись до присутніх, він поставив наголос на тому, що керівництво оборонного відомства займає чітку позицію, яка передбачає всіляке сприяння діяльності Ради. Зокрема, для її роботи планують виділити приміщення в Центральному будинку офіцерів, де члени ради зможуть розмістити свій штаб та проводити там робочі засідання.

Своєю чергою Голова Синодального відділу по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України Української Православної церкви архиєпископ Білоцерківський та Богуславський Августин вніс пропозицію спільними зусиллями організувати відзначення Дня початку Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. Зокрема, він запропонував його провести під девізом “Народ проти війни”. Разом з представниками Міністерства оборони України були обговорені деякі аспекти та пункти його сценарію.

Крім цього, представники конфесій спланували свою роботу на другу половину 2013 року. Зокрема, обговорювалися пропозиції щодо проведення спільних заходів та розроблення єдиної програми навчального курсу підготовки військового священика (капелана).